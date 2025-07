ČEZ a Rolls-Royce zahájily přípravu stavby malého modulárního reaktoru v Temelíně

Zdá se, že budoucnost české energetiky nabírá stále jasnější obrysy. ČEZ 17. července podepsal s britskou společností Rolls-Royce SMR dohodu o přípravných pracích pro stavbu prvního malého modulárního reaktoru (SMR) u nás. Ten by měl vyrůst v areálu jaderné elektrárny Temelín přibližně okolo roku 2035. Lokalita není vybrána náhodou – nachází se zde robustní energetická infrastruktura a zkušený personál.

„S britským Rolls-Royce SMR budeme úzce spolupracovat na přípravě výstavby prvního malého modulárního reaktoru v České republice,“ potvrdil Tomáš Pleskač z představenstva ČEZ. Dohoda předchází konkrétním krokům, jako jsou povolovací řízení, posouzení vlivu na životní prostředí, licencování a plánování výstavby.

Výhody malých modulárních reaktorů

V čem se „malé“ reaktory liší od těch klasických? Malý reaktor lze chápat jako pokročilou stavebnici, která se složí na zvoleném místě. Na rozdíl od obřích bloků, jaké známe z Temelína či Dukovan, se SMR skládají z menších, sériově vyráběných modulů.



Modulární reaktory mohou díky tomu vznikat rychleji a je možné je postavit i tam, kde by velký blok nedával smysl. Provozní principy zůstávají podobné jako u velkých reaktorů, takže jde o osvědčenou a bezpečnou technologii s řadou aktivních a pasivních bezpečnostních prvků.

V této elektrárně bude hrát hlavní roli tlakovodní reaktor Rolls-Royce s výkonem 470 MWe. Ač se to ve srovnání s dvougigawattovým Temelínem nemusí zdát mnoho, taková hodnota pohodlně pokryje spotřebu milionu domácností, a to po dobu nejméně 60 let.

Jedná se o významný, stabilní a bezemisní zdroj, který posílí stabilitu a čistotu domácí energetiky. Díky menšímu výkonu je navíc jednodušší získat povolení, protože SMR představuje menší zátěž pro síť i životní prostředí, což usnadňuje schvalovací proces.

Oboustranně prospěšná spolupráce

Partnerství s Brity má navíc hlubší kořeny. ČEZ není jen zákazníkem, ale stal se i strategickým akcionářem Rolls-Royce SMR, kde drží přibližně 20% podíl a je tak i partnerem při vývoji technologie. To znamená know-how, pracovní příležitosti i podíl na výsledném úspěchu. Rolls-Royce SMR byl zvolen britskou státní agenturou Great British Nuclear jako preferovaný dodavatel a první tři SMR budou stavěny nejdříve v Británii.

Temelín je sice v Česku první na řadě, ale rozhodně nebude poslední. ČEZ se poohlíží i po dalších lokalitách, přičemž jako ideální se jeví areály dosluhujících uhelných elektráren, například Tušimice. Tam by nové reaktory mohly kromě elektřiny dodávat i tolik potřebné teplo pro okolní města. Do roku 2050 plánuje ČEZ postavit modulární zdroje o celkovém výkonu až 3 GW.

Celý projekt zapadá do širší mezinárodní spolupráce. Česká republika a Velká Británie nedávno podepsaly memorandum o partnerství v jaderné energetice, což posiluje pozici obou zemí. Úspěch Rolls-Royce SMR na domácím britském trhu je tak dobrou zprávou i pro nás. Dokonce se zvažuje, že by v Česku mohla vyrůst továrna na výrobu modulů.

Součástí partnerství je také vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů – mají vzniknout výcviková centra, budou se podporovat univerzity i sdílet odborníci napříč oběma zeměmi. Vybudování první flotily modulárních reaktorů je tak nejen inženýrskou výzvou, ale i investicí do technických mozků a řemesel budoucnosti.