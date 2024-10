ČEZ získá podíl v Rolls-Royce SMR. V Česku postaví deset malých modulárních reaktorů

Energetická společnost ČEZ se chystá na klíčovou investici: ve spolupráci s britskou firmou Rolls-Royce SMR bude vyvíjet a stavět malé modulární reaktory (SMR), které slibují významný krok k nízkoemisní energetice a energetické bezpečnosti Česka. ČEZ získá strategickým partnerstvím 20% podíl v Rolls-Royce SMR, což mu umožní zapojit se do vývoje a výroby SMR po celém světě. ČEZ za tento podíl zaplatí blíže nedefinované „jednotky miliard korun.“

Malé modulární reaktory jsou zařízení, která, na rozdíl od velkých jaderných bloků, nabízejí flexibilitu a rychlou výstavbu. Reaktory SMR lze vyrábět sériově v továrnách a modulárně je sestavovat přímo na místě. Využívají aktivní i pasivní bezpečnostní prvky a výkon jedné elektrárny 470 MWe by měl stačit na dlouhodobé zásobování až milionu domácností.

Výstavba SMR elektráren v Česku

Hlavním cílem partnerství mezi ČEZ a Rolls-Royce je vybudování SMR elektráren v České republice a Velké Británii s výhledem na celosvětovou expanzi. Dohoda má však přesah i do dalších evropských zemí. S plánovaným výkonem až 3 GW v Česku se ČEZ stane jedním z lídrů v zavádění modulární jaderné technologie.

Malé modulární reaktory představují pro Česko příležitost k vybudování udržitelné a stabilní energetické infrastruktury. Práce na výstavbě prvního SMR bloku by mohly začít již v roce 2025. První z těchto reaktorů by měl být postaven na území jaderné elektrárny Temelín v první polovině 30. let.

Následovat budou další lokality, například v bývalých uhelných elektrárnách jako je Prunéřov či Dětmarovice, jejichž hlavním zaměřením budou vedle elektřiny také dodávky tepla. Tím se ČEZ zaměří na transformaci starší energetické infrastruktury na nízkoemisní zdroje.

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš zdůrazňuje, že modulární reaktory jsou nejen ekonomicky výhodné, ale umožňují také efektivní zapojení českých firem do dodavatelských řetězců. „Nechceme technologie jen nakupovat, chceme se na jejich vývoji i výrobě také podílet,“ řekl k dohodě premiér Petr Fiala.

Deset malých modulárních reaktorů do roku 2050

Z pohledu bezpečnosti a spolehlivosti nabízejí SMR oproti velkým reaktorům jisté výhody. Odborníci se shodují, že modulární reaktory umožňují díky nižším výkonům flexibilnější výstavbu a provozní požadavky. Zároveň představují stabilní zdroj energie bez emisí, což přispívá k plnění klimatických cílů a omezení závislosti na fosilních palivech.

ČEZ plánuje do roku 2050 instalovat až deset těchto reaktorů. Petr Fiala označil dohodu za klíčový krok k energetické nezávislosti a stabilitě Česka v nadcházejících dekádách. Velká Británie a další evropské země se k projektu staví jako k příležitosti pro rozvoj nízkouhlíkové energetiky.

Partnerství mezi ČEZ a Rolls-Royce SMR je pro Českou republiku významným momentem na poli jaderné energetiky a dohoda mezi oběma firmami je vnímaná jako významné posílení britsko-české spolupráce. Malé modulární reaktory přinášejí do oblasti energetiky inovaci a přispějí k dosažení ambiciózních klimatických cílů.

Zdroje: cez.cz, ceskatelevize.cz, ceskenoviny.cz.