Chirurgie je čtyřikrát starší, než se předpokládalo, odhalila vykopávka kostry s amputovanou nohou

Archeologové nedávno objevili v jeskyni Liang Tebo na Borneu ostatky mladého dospělého člověka pohřbeného před 31 000 lety. Překvapilo je, že jeho levá noha končila několik centimetrů nad kotníkem, přičemž konce holenní a lýtkové kosti zakončovaly čisté diagonální řezy. Jedná se o nejstarší nalezený důkaz chirurgické amputace, uvádějí vědci ve článku publikovaném v časopise Nature.

Dosavadní zjištění naznačují, že pacient žil po provedení operace ještě několik let. Archeologové ho nazvali Tebo 1 a uvedli, že kosti nenabízejí žádné vodítko k určení biologického pohlaví. Zranění byla v tehdejší komunitě běžnou součástí života, zejména kvůli nebezpečnému způsobu obživy, spočívajícímu v lovu v horském terénu.

Kostra, které chyběla část nohy

Vědci vyloučili možnost, že by Tebo 1 přišel o část nohy například následkem pádu těžkého kamene nebo kousnutím zvířetem. Tento druh úrazu kost rozdrtí nebo roztříští, přičemž nezanechává úhledně zaoblené hrany a hladce uříznuté konce kostí. Nohy Teba 1 vypadají jako výsledek použití ostrých nástrojů ve zkušených rukách.

Nejstarší nalezený důkaz chirurgické amputace

Řezy také vykazují známky hojení a remodelace kosti, což naznačuje, že pacient žil po ztrátě končetiny asi šest až devět let. Na základě dalších kosterních stop archeolog z Griffithovy univerzity Tim Maloney odhaduje, že Tebovi 1 bylo v době smrti asi 19 nebo 20 let. To znamená, že v době operace byl dítětem ve věku 10 až 14 let.

Odříznuté kosti nohy nevykazují žádné známky zánětu, což znamená, že pokud Tebo 1 po amputaci utrpěl nějakou infekci, nebyla natolik vážná, aby se dostala až do kosti. Bez antibiotik je přitom infekce velkou hrozbou – většina obětí v polních nemocnicích během války zemřela na infekci, nikoli na vlastní zranění.

Skutečnost, že Tebo 1 zřejmě nečelil vážné infekci, naznačuje, že ten, kdo amputaci prováděl, rozuměl tomu, jak se starat o ránu a udržovat chirurgické nástroje a ruce v čistotě. Ukazuje to také, že se někdo o Teba 1 po operaci velmi dobře staral.

Kam datovat počátky chirurgie?

„Z toho vyplývá, že život bez dolní končetiny v drsném a hornatém krasovém terénu představoval řadu praktických problémů – u řady z nich lze předpokládat, že byly překonány díky vysoké míře komunitní péče,“ napsal Maloney a jeho kolegové ve své práci.

vykopávka kostry s amputovanou nohou

Amputace je složitý zákrok. Není možné nohu jen tak uříznout, ale je nutné nechat na jejím konci kožní a svalový lalok, což znamená, že chirurgové musí znát anatomii kostí, cév a svalů. Musí také vědět, jak kontrolovat krvácení, předcházet infekci a pomáhat při bolesti.

Dosud nejstarší známý doklad o amputaci pocházel z doby před 7 000 lety z Francie. Tento důkaz se shodoval s tím, co mnozí badatelé již dlouho předpokládali – že lidé neměli více než základní lékařské znalosti a nerozvíjeli obory, jako je chirurgie, až do přechodu na zemědělský způsob života ve vesnicích. Příběh Teba 1 tento předpoklad zpochybňuje.

Zůstává spousta otázek

„Riziko úmrtí v důsledku úrazu a nemoci nás provázelo odjakživa a složité lékařské úkony, jako je amputace končetiny, mohly být v předzemědělské minulosti našeho druhu mnohem běžnější, než se v současnosti obecně předpokládá,“ napsal Maloney.

Nevíme, jak běžná byla v době před 31 000 lety amputace a jak často ji pacienti přežívali. Ale je zjevné, že v té době měli členové přinejmenším jedné komunity znalosti, dovednosti a nástroje k provedení závažné operace uprostřed džungle. A museli se naučit, jak to zvládnout, bez učebnic, poznámek nebo jakéhokoli jiného druhu odborné literatury.

Maloney a jeho kolegové se domnívají, že „komplexní znalosti lidské anatomie, fyziologie a chirurgických postupů, které jsou patrné v této komunitě, se pravděpodobně vyvíjely metodou pokusu a omylu po dlouhou dobu a předávaly se mezigeneračně“.