Chirurgové odstranili nádor na mozku skrze oční důlek. Roky to trénovali na nebožtících

Doktoři z Leedsu provedli průlomovou operaci, která by mohla v budoucnosti změnit životy tisíců pacientů s nádory báze lební. Poprvé v historii Spojeného království se jim totiž podařilo odstranit mozkový nádor přes oční důlek.

Čtyřicetileté pacientce Ruvimbo Kaviyi v roce 2023 diagnostikovali dva nádory v oblasti zvané sinus cavernosus, což je složitá síť nervů a cév za očima. Jeden nádor se nacházel na pravé straně zadní části mozku a druhý na levé straně oka.

Jako operovat skrze klíčovou dírku

Klasická operace by vyžadovala rozsáhlý chirurgický zákrok, při kterém by se musela odstranit část lebky a bylo by nutné manipulovat s mozkem, což často vedle k vážným komplikacím včetně záchvatů.



Složitý zákrok skrze oční důlek si lékaři doposud zkoušeli na hlavách mrtvých dárců

Tým chirurgů z Leeds Teaching Hospitals NHS Trust si ale vyzkoušel zatím poměrně exotický způsob zákroku – využili přirozený otvor v lebce, kterým procházejí nervy do oka.

Postup si už v minulosti vyzkoušeli třeba experti z Jižní Koreje, kteří se výsledky pochlubili v časopisu Frontiers in Oncology, k experimentu ale použili pět hlav dárců – pochopitelně zesnulých. Ruvimbo proto patří ke šťastlivcům, která se po složitém endoskopickém zákroku zároveň probudila.



Zákrok skrze oční důlek na hlavě mrtvého dárce

„Tato technika nám umožňuje odstranit nádory bez otevření lebky nebo nutnosti tlačit na mozek,“ vysvětluje neurochirurg Asim Sheikh. „Minimálně invazivní povaha zákroku výrazně snižuje trauma a umožňuje pacientům rychlejší zotavení s minimálním viditelným jizvením.“

Před samotnou operací lékaři využili pokročilé zobrazovací technologie k vytvoření trojrozměrného modelu pacientčiny lebky. Ten umožnil chirurgům detailně naplánovat celý postup a několikrát si jej nacvičit. Samotný zákrok proběhl v únoru 2024 a trval pouhé tři hodiny.

Pacientka se úspěšně zotavila

Chirurgové provedli malý, asi 1,5centimetrový řez na okraji očního víčka. Pomocí endoskopu – ohebné trubičky s kamerou – pak navigovali skrz oční důlek až k nádoru. „Je to jako operovat skrz klíčovou dírku,“ přibližuje chirurg Jiten Parmar. „Dostaneme se do stejné oblasti mnohem elegantnějším způsobem a poškodíme při tom méně nervů.“



Zdravotní sestra Ruvimbo Kaviya z Leedsu

Zotavování předčilo veškerá očekávání. Místo předpokládaných týdnů či měsíců v nemocnici byla pacientka propuštěna již po dvou dnech. Po třech měsících rekonvalescence se vrátila do práce, kde pečuje o pacienty po mozkové mrtvici. Z operace jí zůstala jen drobná jizva u levého oka, kterou lze sotva spatřit.

Zdroje: NHS The Leeds Teaching Hospital, Gizmodo, Frontiers in Oncology, BBC.