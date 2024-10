Chladný klimatický jev La Niña má zpoždění. Nikdo neví proč, možná přijde až v zimě

Klimatický jev La Niña je fascinující přírodní fenomén, který má vliv na klima po celém světě. Přestože byla očekávána už v létě, její nástup se stále oddaluje. Jak vlastně La Niña vzniká, co způsobilo její zpoždění a jaké to může mít důsledky? Nejen těmito otázkami se v současnosti zabývají vědci z celého světa.

La Niña je oceánský a atmosférický jev, který je chladnějším protějškem jevu El Niño a je součástí širšího klimatického modelu El Niño – Jižní oscilace (ENSO). Dochází při něm k ochlazení povrchových teplot v centrálním a východním Pacifiku.

La Niña má zpoždění

Tento jev, který se střídá s teplejší fází zvanou El Niño, ovlivňuje atmosférické proudy a tím i počasí po celém světě. Během La Niñi se zintenzivňují pasáty, což umožňuje chladné vodě z hlubin oceánu vystoupat k povrchu, a to má následně vliv na globální vzorce srážek a teplot.

Původně se předpokládalo, že La Niña začne už během léta a měla by trvat do března 2025, nicméně její nástup zatím stále nezačal. Odborníci z amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) uvádějí, že nyní má La Niña asi 60% šanci, že se projeví do konce listopadu a 75% šanci na nástup během zimy. V takovém případě by se ale jednalo jen o slabou formu tohoto jevu.

Důvodem zpoždění mohou být pasáty, což jsou větry vanoucí v tropických oblastech kolem rovníku, které jsou v některých částech východního Pacifiku slabší, než se očekávalo. To způsobuje, že teploty v těchto oblastech zůstávají vyšší, než naznačovaly předpovědi. Opožděná La Niña může být jedním z faktorů „podezřele klidné“ sezóny hurikánů.

Vliv prakticky na celou Zemi

La Niña má značný vliv na počasí po celé Zemi. V jižních částech Spojených států přináší sušší podmínky, zatímco v severních oblastech a jižní Kanadě může přinést větší množství srážek. V Jižní Americe způsobuje La Niña vyšší srážky například v Kolumbii a Venezuele, zatímco ve východní Argentině a v Brazílii přináší sušší období.

V jihovýchodní Asii (například Indonésii) La Niña obvykle přináší více srážek. V globálním měřítku má La Niña tendenci ochlazovat průměrné teploty, což může alespoň dočasně kompenzovat dopady globálního oteplování způsobeného lidskou činností.

Vliv klimatických změn na ENSO je mezi odborníky stále předmětem diskuzí. Někteří vědci se domnívají, že klimatické změny mohou způsobit větší variabilitu tohoto cyklu, tedy častější střídání extrémních fází El Niño a La Niña. Jiní odborníci však varují, že současné modely nejsou schopné jednoznačně oddělit vliv přirozených změn klimatu od těch způsobených člověkem.

Na letošní zimu bude mít slabý vliv

Pokud se La Niña skutečně vyvine, lze předpokládat, že bude mít na zimní podmínky jen slabý vliv. V jižních částech USA, například v Texasu, to může znamenat sušší a teplejší zimy, zatímco severovýchod USA a části Kanady by mohly zažít vlhčí podmínky s větším množstvím srážek. I když slabá La Niña pravděpodobně nebude mít dramatický vliv na globální teploty, i malé změny mohou významně ovlivnit místní klima.

Mírná La Niña může mít na počasí v Evropě, včetně Česka, nepřímé, ale stále významné dopady. I když tento jev ovlivňuje především klima v tropických a subtropických oblastech, její vliv na cirkulaci vzduchu a proudění oceánských mas může zasáhnout i evropský kontinent.

La Niña obvykle posouvá proudění vzduchu, konkrétně polární tryskové proudění, směrem na sever. To může v Evropě způsobit zvýšený výskyt severozápadního proudění, které přináší studenější a vlhčí vzduch z Atlantiku. To by mohlo zejména v severní Evropě znamenat chladnější začátek zimy.

Zpoždění není zcela neobvyklé

Podobně opožděné nástupy La Niña již byly v minulosti zaznamenány, například čtyřikrát od roku 1950. Zejména po silném El Niño není zpoždění neobvyklé. Tento fenomén zanechal výraznou stopu na globálním klimatu, a přestože aktuální vývoj nasvědčuje slabší formě La Niña, je potřeba situaci nadále sledovat.

V tuto chvíli není zcela jisté, jak bude klimatický systém reagovat na další vývoj. Modely předpovídají, že budoucnost může přinést častější výskyty El Niño, zatímco La Niña by mohla být méně častá. Každopádně, sledování a předpovídání těchto jevů bude klíčové pro to, jak se dokážeme adaptovat na měnící se klimatické podmínky.

Zpoždění La Niña prozatím přináší nejasnosti v tom, jak se bude vyvíjet počasí v následujících měsících. Ačkoli je pravděpodobné, že k nástupu dojde, očekávané dopady budou mírné. Přesto La Niña zůstává jedním z hlavních klimatických fenoménů, které ovlivňují naše životy na globální úrovni.

Zdroje: newscientist.com, expressnews.com, earthsky.org, apnews.com, cpc.ncep.noaa.gov.