Chtějí objet Austrálii Teslou. Nabíjet budou solárním panelem, který mají srolovaný v kufru

Ambiciózní plán. Vědci z University of Newcastle chtějí po pobřeží objet celou Austrálii elektromobilem pouze za použití solární energie, kterou si na cestě sami vyrobí. Projekt se jmenuje Charge Around Australia a jeho cílem je demonstrovat výhody tištěných solárních panelů.

Ty klasické pevné a na střeše umístěné jsou relativně drahé a posílají energii do sítě, teprve skrz nabíječku se dostanou do baterie elektromobilu. Tištěné články jsou tenké, lehké a ohebné (jako podkladový materiál používají materiál známý z PET lahví), takže se srolované vejdou do kufru běžného auta. Tištěný článek není tak efektivní, ani trvanlivý, zato se dá instalovat i na zakřivené povrchy a metr čtvereční stojí pouhých 14 dolarů.

Na cestu se vydá standardní červená Tesla Model 3, solární „plachta“ je dlouhá 18 metrů (šířka není udávaná, ale podle fotek lze odhadnout na jeden metr). Trasa je dlouhá asi 15 tisíc kilometrů a obsahuje i některá z nejosamocenějších míst na planetě. Ale nepůjde o suchý vědecký experiment, v plánu je navštívit až 70 škol s osvětovou přednáškou.

Představení projektu Charge Around Australia: