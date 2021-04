Chtějí objet svět trolejbusem. Jak si poradí bez trolejí?

Na otázku v nadpisu pojďme odpovědět hned v úvodu: V úsecích bez trolejí (kterých bude naprostá většina) bude proud pro elektromotory vyrábět palubní naftový agregát. S jeho úpravami pomůže i původní výrobce elektrické výzbroje, pražská společnost Cegelec. Ve výbavě přibudou trakční baterie.

Zní to jako šílený projekt. Jeho strůjci se ptají: „Jak by dnešní Sir Phileas Fogg objel svět? Trolejbusem!“ A tak koupili Solaris Trolino 12 AC a naplánovali cestu o šesti etapách. První z Brna do Vladivostoku má odstartovat 1. června a i vy se můžete kousek svézt, stačí nabídnout jízdné.

Tým má s cestovními eskapádami bohaté zkušenosti. Už dojel na Babettách k Černému moři, přepluli Středozemní moře na vlastnoručně postaveném katamaránu z PET lahví, s Felicií předělanou na drezínu projeli nejsevernější železnici světa.

Technické údaje trolejbusu (podle autorů):