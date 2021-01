Chytré hodinky Apple Watch dokážou odhalit nákazu koronavirem 7 dní před příznaky

Chytré hodinky jsou díky senzorům schopné monitorovat a vyhodnocovat celou řadu životních funkcí souvisejících se zdravím. Odborníci z newyorské nemocnice Mount Sinai a Stanfordovy univerzity zkoumali, zda lze pomocí Apple Watch detekovat koronavirové infekce ještě předtím, než je prokáže test, informuje CBS News.

Včasná detekce by mohla být jedním z klíčových kamenů ve strategii boje proti pandemii onemocnění COVID-19. Čím dříve je totiž nakažený jedinec identifikován, tím dříve může být izolován a neohrozí tak ostatní.

Apple Watch a detekce koronaviru

Vědci sledovali hodnotu variability srdeční frekvence (HRV; heart rate variability), která odráží, jak se v průběhu dne mění tepová frekvence. Vysoká hodnota znamená, že nervový systém reaguje na podněty zdravým a aktivním způsobem, zatímco nízká variabilita může naznačovat nežádoucí změny.

Vědci vědí, že nízká HRV může znamenat, že je člověk nakažen virem – variabilita je měřítkem toho, jak dobře funguje imunitní systém. Chtěli proto ověřit, zda by tento ukazatel šlo použít k předpovědi koronavirových infekcí. Do studie bylo zapojeno bezmála 300 zdravotnických pracovníků, kteří od 29. dubna do 29. září dobrovolně nosili hodinky Apple Watch.

Zásadní zjištění je v podstatě prosté: u těch zaměstnanců, kteří se nakazili koronavirem, zaznamenaly hodinky s předstihem jemné změny v jejich srdečním rytmu. Ke změně variability srdeční frekvence přitom došlo až sedm dní předtím, než nákazu prokázal test.

Budou nakažené odhalovat hodinky?

Závěr studie tvrdí, že změny v HRV měřené pomocí zařízení, jako jsou Apple Watch, by mohly být použity k identifikaci koronavirové infekce ještě předtím, než si jejich nositelé uvědomí, že jsou nemocní. „Pokroky v digitálním sledování zdraví poskytují jedinečnou příležitost ke zlepšení kontroly nemocí,“ píšou autoři ve studii.

Poukazují na skutečnost, že lidé již znají a používají nositelná zařízení, čili se po nich nepožaduje provádění jakékoli akce. Výhodou hodinek a náramků je fakt, že je lidé mají neustále při sobě, takže nehrozí, že by například zapomínali provádět měření.

V rámci objektivity je v závěru vhodné podotknout, že vědecká práce dosud nebyla recenzována, takže je vhodné brát ji s jistou rezervou. V případě potvrzení by však mohla hrát poměrně zásadní roli při odhalování nakažených a zpomalení probíhající pandemie. Dodejme, že Apple se studie neúčastnil ani ji nefinancoval, ale je si vědom schopností svých hodinek.