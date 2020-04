Chytré záchodové prkénko dohlédne na zdravotní stav. Analyzuje moč a exkrementy

Časopis Nature publikoval výzkumnou práci s názvem „Připojitelný toaletní systém pro personalizovaný monitoring zdravotního stavu pomocí analýzy exkrementů“. Ve své podstatě jde o prkénko plné senzorů a snímačů, které lze jednoduchým způsobem nainstalovat na běžnou záchodovou mísu.

Toaletní systém provádí analýzu moči a exkrementů a na základě výsledků vyhodnocuje zdravotní stav uživatele. Systém je modulární, pracuje tiše na pozadí, zkoumá vzorky a svá zjištění ukládá do cloudu. Dle Sanjiva Gambhira ze Stanfordské univerzity spočívá jeho největší výhoda v kontinuálním dohledu nad zdravím.

Chytré záchodové prkénko

„Pointou chytré toalety ... je to, že ji na rozdíl od nositelné elektroniky nemůžete sundat,“ uvedl Gambhir v tiskové zprávě. „Každý nevyhnutelně používá záchod, a právě to zvyšuje hodnotu zařízení pro detekci nemocí.“



Chytré záchodové prkénko

Patrně vás napadla otázka, jak přístroj funguje, pokud toaletu využívá více lidí. I na to vědci mysleli a vybavili splachovací páku čtečkou otisků prstů. Dalším prvkem je kamera uvnitř mísy, která zajišťuje rozpoznání uživatele na základě typických rysů řitního otvoru. „Víme, že to vypadá divně, ale jak se ukázalo, váš anální otvor je jedinečný,“ vysvětluje Gambhir. Záběry z kamery nejsou z pochopitelných důvodů dostupné a nikam se neukládají.

Na základě otisků prstů a kamerové identifikace dokáže systém přiřadit získané vzorky konkrétnímu uživateli. Díky jejich analýze v průběhu času pak může upozornit na možné zdravotní problémy, jako jsou časné příznaky některých onemocnění.

Důkladná analýza upozorní na nemoci

Analýza moči monitoruje celou řadu parametrů – mimo jiné například rychlost průtoku. Biochemické testy sledují počet bílých krvinek, známky kontaminace moči krví, problematické hladiny bílkovin a další biomarkery. Na základě získaných dat lze detekovat běžná onemocnění, jako jsou infekce močového měchýře, až po závažnější stavy – například selhání ledvin.

Záchod odesílá a ukládá data do zabezpečeného cloudu. Gambhir a jeho kolegové by nakonec chtěli tyto údaje zpřístupnit poskytovatelům zdravotní péče, kteří by byli upozorněni na vznikající zdravotní problém pacienta. Chytrá toaleta však v žádném případě nemá ambice nahradit diagnostiku lékařem.

Koncept byl testován po dobu několika měsíců na 21 účastnících, přičemž celkem bylo sledováno 10 různých biomarkerů. V další fázi bude následovat větší klinická studie, ve které vědci důkladně otestují účinnost a přesnost chytré toalety.