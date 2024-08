Chytrý rychlopalný autokanon si poradí i s hejnem dronů. Jeho munice se sama navede k cíli

Moderní protivzdušná obrana obvykle spoléhá na sofistikované systémy vybavené technologicky velmi pokročilými raketami. Obstojí proti rozmanitým cílům s výtečnými výsledky, ale mají i svoje slabiny. Vyspělé systémy a rakety jsou nesmírně nákladné, takže jich je k dispozici jen omezený počet. Další věc je, že takové prostředky a munici lze jen obtížně doplňovat, natož když obránce tlačí čas.

Jak ukazují zkušenosti z nedávných střetů, takový typ obrany lze překonat kvantitou, tedy rozsáhlými a dlouhotrvajícími útoky. Pokud útočník navíc používá levné bojové systémy, jako jsou nízkonákladové drony, je z toho obrovský problém, který se teď armády vyspělých zemí usilovně snaží vyřešit.

Jednou z možností je používat vícevrstevnou obranu. Obránce nespoléhá na jediný systém s extrémně drahou municí, ale proti různým hrozbám v různé vzdálenosti používá různé prostředky.

Na vývoji vícevrstevné obrany pracuje i společnost Northrop Grumman, která vytváří koncept Cannon-Based Air Defense (CBAD). Je to komplexní obrana, která proti hypersonickým a nadzvukovým hrozbám používá rakety, zatímco ostatní hrozby zvládnou děla různých ráží.

Zásadní je munice

Klíčovým prvkem obrany CBAD je nový systém protivzdušné obrany pro střední a krátkou vzdálenost, především proti hejnům dronů, vybavený rychlopalným autokanonem. Zásadní je podle dostupných informací munice, která je samonaváděcí a má k dispozici roznětku detekující blízkost cíle (proximity fuse). Tato chytrá munice se zaměří na cíle, sama se na ně navede a roznětka ji odpálí v blízkosti cíle tak, aby ho zasáhla likvidační smršť šrapnelů.

Munice tohoto typu přináší obrovské výhody. Zvyšuje účinek na cíl, naopak snižuje riziko vedlejších škod a především je podstatně levnější než raketová obrana. Jak uvádí vedoucí inženýr projektu CBAD Ryan Carlson, tento přístup drasticky snižuje počet projektilů, které je nutné vypálit na cíl, aby byl úspěšně zničen.

Zmíněný rychlopalný autokanon sice reaguje velmi rychle, ale namísto tisíců projektilů za minutu vypálí jen extrémně přesně mířené salvy s hrstkou projektilů.

V porovnání s raketovou obranou se supermoderními raketami ušetří koncept CBAD miliony dolarů na zničení každého cíle, přičemž dotyčný cíl může být velmi levný. Obrana s autokanony má také k dispozici mnohem více výstřelů než raketová obrana.

Koncept CBAD momentálně prochází simulacemi, v nichž odborníci určují optimální konfiguraci a pracují na integraci CBAD do již existujících systémů velení. První terénní testy by se měly odehrát již koncem letošního roku a brzy poté by měla být zahájena výroba jednotlivých prvků obrany CBAD.