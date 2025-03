Cicada je unikátní protidronová raketka, která je chytí do sítě, anebo výbuchem zničí celé hejno

V uplynulých dnech proběhla v německém Norimberku výstava bezpečnostních technologií Enforce Tac 2025 Nuremberg. K vidění tam byl mimo jiné pozoruhodný systém Cicada německé společnosti Diehl Defence. Jedná se o drobnou raketku k likvidaci malých a středních dronů, které dokáže neutralizovat chycením do sítě a bezpečným sestupem na padáku, anebo pomocí tříštivé bojové hlavice pro ničení hejen.

Zhruba 50kg Cicadu pohání raketový motor na pevné palivo, které vystačí na let rychlostí >200 km/h do vzdálenosti 8-12 km a s dostupností až 5 000 m. Naváděcí systém rakety zahrnuje aktivní radar pro vyhledávání cíle a komunikační kanál pro konfiguraci během letu. Hlavice by měla při explozi zničit nepřátelské drony ve vzdálenosti do 10 metrů.

Levná výroba a nasazení v roce 2026

Německý systém IRIS-T SLM, který se ve stále větší míře podílí na protivzdušné obraně Ukrajiny a jehož výrobce je rovněž Diehl Defence, má dosah 40 km. Cicada proto představuje prakticky poslední linii obrany před pronikajícími drony.

Raketka používá algoritmy navržené pro sledování nepředvídatelných pohybů dronů a má být navržená tak, aby byla její výroba relativně levná a jednoduchá. Mohl by to být proto ideální adept pro ukrajinské bojiště. S nasazení mse počítá v roce 2026.