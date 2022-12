Čím je daný směr hodinových ručiček? Má to co dělat se severní polokoulí a pohybem slunce

Napadla vás někdy otázka, proč se ručičky na hodinkách pohybují právě tím směrem, který označujeme jako „po směru hodinových ručiček“? Proč ne obráceně? Odpověď na Twitteru hezky sepsal The Cultural Tutor.

Rafičky směřující opačně by nám přišly nepatřičně. Přitom ale neexistuje objektivní důvod, proč by nemohly kroužit po ciferníku obráceně. Podobně jako text, které se v některých jazycích čte zleva doprava a v jiných obráceně...

Proč tak, ne opačně?

Možná ještě o něco podivněji vypadají hodiny, které mají obráceně čísla, tj. jedenáctka je vpravo od dvanáctky, zatímco jednička je vlevo. Přitom z hlediska čitelnosti nezpůsobuje toto uspořádání žádný problém – jen na něj prostě nejsme zvyklí. A zvyk je přece železná košile.

Odpověď se skrývá v historii. Za první mechanické hodiny na světě jsou považovány věžní hodiny, které byly zkonstruovány v oblasti mezi severní Itálií a jižním Německem v období renesance, přibližně v letech 1270 až 1300. Do té doby se k měření a zobrazování aktuálního času používaly jiné způsoby.

Za první mechanické hodiny na světě jsou považovány věžní hodiny (ilustrační obrázek)

Zmínit můžeme například přesýpací hodiny, pocházející z 8. století. Měří čas pomocí písku, který úzkým hrdlem padá z jedné skleněné baňky do druhé. Vodní hodinypoužívaly různé kultury po celém světě a jejich vznik se datuje nejméně 1400 let před náš letopočet. Ukazovaly čas pomalým naplňováním označené nádoby vodou nebo jejím vypouštěním.

K měření času se používaly také svíčky, na kterých byly v pravidelných rozestupech vyznačeny hodiny, takže mizející vosk ukazoval ubíhající čas.

Odpověď je ve slunečních hodinách

Nejstarším způsobem měření času však byly sluneční hodiny. Stačilo do země zapíchnout klacek a pohyb jeho stínu ukazoval ubíhající hodiny.

Pokud však měly sluneční hodiny ukazovat čas přesně v každém ročním období, bylo nutné je trochu vylepšit. V první řadě bylo nezbytné je správně orientovat a kalibrovat v závislosti na lokalitě, ročním období a orientaci (vertikálně nebo horizontálně). Také gnómon („ta tyčka“) musel mít správný úhel.

Sluneční hodiny

Právě zde můžeme hledat důvod, proč se ručičky hodin a hodinek pohybují tím směrem, na který jsme zvyklí. Stín, vržený gnómonem slunečních hodin, se totiž v průběhu dne přesouvá zleva doprava, či, jak bychom dnes také mohli říci, „ve směru hodinových ručiček“. Platí to ovšem pouze na severní polokouli.

Všechno je relativní

Každopádně, co se týče pravotočivého a levotočivého směru – zde je nutné si uvědomovat, že jsou to relativní pojmy. Závisí na perspektivě. Objektivní rotace Země směřuje na východ – což platí bez ohledu na to, z jaké strany se na naši planetu díváte.

Pokud se budete vznášet nad severním pólem a podíváte se dolů, pak se naše planeta otáčí proti směru hodinových ručiček. Stačí se ale přesunout na opačný jižní pól a voilà! Při pohledu z této perspektivy se točí ve směru hodinových ručiček.

Země se otáčí směrem na východ

To znamená, že pokud se z povrchu planety budete dívat směrem k rovníku, pak se vám bude zdát, že se Slunce pohybuje po obloze různými směry v závislosti na tom, kde se právě nacházíte. Na severní polokouli je to zleva doprava, na jižní polokouli obráceně.

Blíží se velké odhalení

Vzhledem k tomu, že se severní polokoule otáčí proti směru hodinových ručiček, zdá se při pohledu z ní, že se Slunce pohybuje po obloze v opačném směru, tedy po směru hodinových ručiček. Stín slunečních hodin se tedy na severní polokouli ze své podstaty také pohybuje ve směru hodinových ručiček.

Mechanické hodiny byly vynalezeny v Evropě – na severní polokouli – a tak se jejich vynálezci přirozeně rozhodli, že se jejich ručičky budou otáčet tak, jak byli lidé zvyklí. Což díky slunečním hodinám znamenalo ve směru, který dnes označujeme jako směr hodinových ručiček.

Proč ručičky obíhají právě v tomto směru?

To také vysvětluje, proč jsou čísla na cifernících v takovém pořadí, v jakém jsou. Aby sluneční hodiny na severní polokouli správně fungovaly, musí stín v poledne ukazovat na sever – na „vrchol“ ciferníku. Hodinu předtím ukazuje vlevo od něj a hodinu poté vpravo. Vynálezci hodin jednoduše použili stejné uspořádání.

Na jižní polokouli je to naopak. Sluneční hodiny ukazují v poledne na jih a stín gnómonu se pohybuje proti směru hodinových ručiček. Kdyby tedy byly hodiny vynalezeny na jižní polokouli, pak by se ručičky hodinek velmi pravděpodobně otáčely opačným směrem, než jsme zvyklí dnes.