Čína buduje obrovskou továrnu na výrobu jaderných ponorek

Vše nasvědčuje tomu, že Čína hodlá rozšiřovat svou flotilu jaderných ponorek. Podle nejnovějších zpráv chtějí v Číně během letošního roku spustit stavbu pozoruhodné uzavřené továrny na jaderné ponorky. Společnost Bohai Shipbuilding Heavy Industry Co. Ltd. (BSHIC) ji vybuduje u Žlutého moře.

V této supertovárně by měli být schopni stavět čtyři jaderné ponorky najednou. Tovární komplex by je měl chránit před nepřízní počasí, špehy i zvědavými satelity. Také by měl pro ponorky zajistit kontrolované prostředí k jejich vývoji a vlastní stavbě. Pokud se vše podaří podle čínských představ, tak by továrna měla chrlit útočné jaderné ponorky a měla by tím zajistit, že se ponorkový program Námořnictva Čínské lidové republiky (PLAN) stane nejen papírovou, ale i skutečně smrtící globální silou.

Společnost Bohai Shipbuilding Heavy Industry, sídlící ve městě Chu-lu-tao v provincii Liao-ning, je jediným výrobcem jaderných ponorek v Číně. Doposud vyrobili jaderné útočné ponorky typu 091 (v kódu NATO třída Han), jaderné útočné ponorky typu 093 (v kódu NATO třída Shang) a raketonosné jaderné ponorky typu 092 (v kódu NATO třída Xia) a typu 094 (v kódu NATO třída Jin).

Informace o těchto ponorkách jsou jenom omezené, ale podle všeho zatím rozhodně nepředstavují tak impresivní bojovou sílu, jako flotila jaderných ponorek USA.

Během letošního roku by v této supertovárně na ponorky měli zahájit stavbu první ponorky již třetí generace čínských útočných jaderných ponorek, která nese označení typ 095. Tyto ponorky by měly mít vodní tryskový pohon (pumpjet propulsion) a komory vertikálního odpalovacího systému. Podle dostupných odhadů by tyto nové čínské ponorky měly svými parametry předstihnout dnes stále sloužící zástupce starších generací útočných jaderných ponorek, jako jsou třeba americké ponorky třídy Los Angeles původně ze sedmdesátých let.

Čínské vojenské námořnictvo má v současné době k dispozici asi 255 tisíc lidí, 492 lodí různých typů a zhruba 700 letadel. Vzhledem k výtlaku vojenských lodí i k počtu hlavních typů bojových lodí je čínské námořnictvo druhé na světě, stále ovšem daleko za Spojenými státy. Vzhledem k mohutným investicím a ambiciózním zbrojním programům se síla čínského námořnictva bude zřejmě postupně zvyšovat.

Zdroj: Popular Science