Čína chce snížit množství produkovaného vesmírného odpadu. Pracuje na padákovém systému pro boostery

Čína chce snížit množství produkovaného vesmírného odpadu. Proto pracuje na padákovém systému zvaném CASC, který umožní boosterům jejích raket bezpečně přistát na Zemi.

CASC byl navržen tak, aby boční pomocné vzletové stupně, určené pro několik raket z rodiny Long March, mohly být zachráněny a později případně znovu použity.

„Během procesu pádu boosteru otevíráme padák a využíváme jeho klouzavý výkon ke zmenšení původní přistávací plochy (19 až 56 mil) na relativně menší plochu, takže booster dopadne na určené místo,“ uvedl Teng Haishan z 508th Research Institute of the China Academy of Space Technology.

Přistání jako do peřin

„Přidáním odpružení z přistávací plochy rovněž uděláme něco jako přistávací lůžko... V důsledku toho bude booster zcela recyklovatelný bez jakéhokoli poškození,“ dodal.

Teng odhaduje, že díky nasazení tohoto systému by mohl čínský vesmírný program ušetřit asi 249 milionů USD ročně, což rozhodně není zanedbatelná částka.

Administrátor NASA Bill Nelson již minulý rok varoval, že Čína s nekontrolovaným návratem svých raketových stupňů „podstupuje zbytečná rizika“.