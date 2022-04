Čína chystá vlastní Armageddon. Do čtyř let chce nárazem sondy vychýlit asteroid z oběžné dráhy

Čína se hodlá zapojit do celosvětového úsilí o ochranu Země před nebezpečnými asteroidy. Zástupce vedoucího Čínského národního úřadu pro vesmír (CNSA) Wu Yanhua oznámil v televizi předběžné plány na zahájení projektu planetární obrany.

Informace o projektu jsou zatím poměrně kusé: Čína hodlá vyslat sondu k blíže nespecifikovanému blízkozemnímu tělesu. Nejprve provede jeho výzkum a následně do něj narazí ve vysoké rychlosti. Cílem je vychýlení objektu z jeho oběžné dráhy.

Čínský Armageddon

Čínské plány do jisté míry připomínají právě probíhající misi Double Asteroid Redirection Test (DART), která pod záštitou NASA odstartovala 24. listopadu loňského roku. Jejím cílem je 26. září 2022 zasáhnout menší ze dvou asteroidů Didymos a změnit jeho oběžnou dráhu.

Čínský projekt je zatím v plenkách – kosmická agentura teprve posuzuje jeho schválení. Podle předběžných informací by k provedení testu mělo dojít v roce 2025 nebo 2026. Čína tak „jako hlavní světová mocnost přebírá odpovědnost při ochraně Země společně s ostatními zeměmi“.

Oznámení připravované mise rozhodně není nečekané – již v lednu se v dokumentech zveřejněných čínskými představiteli objevila zmínka o plánech na studii systému planetární obrany. Loni v říjnu pak země uspořádala konferenci na toto téma.

Systém na hledání nebezpečných asteroidů

Wu Yanhua dále uvedl, že CNSA doufá ve vývoj pozemního monitorovacího a varovného systému, který by analyzoval a katalogizoval potenciálně nebezpečné objekty v blízkosti naší planety. Ani v tomto směru nejsou známy další podrobnosti, ale lze předpokládat, že systém bude fungovat podobně jako monitorovací systém NASA Sentry-II, jež autonomně vyhodnocuje rizika dopadu asteroidů.

Systém vesmírné obrany by měl být schopen monitorovat prostor kolem naší planety a hledat potenciálně nebezpečné asteroidy. Pokud by počítačové simulace naznačily hrozící srážku s větším objektem, měl by zajistit jeho následné vychýlení z oběžné dráhy.

Čína má v oblasti vesmíru a kosmického výzkumu nemalé ambice. V posledních letech zahájila například robotické mise na Měsíci a Marsu a intenzivně pracuje na budování vesmírné stanice Tchien-kung (Nebeský palác), která bude k dispozici zahraničním astronautům, včetně vesmírných turistů.