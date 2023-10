Čína hledá systém pro levnou dopravu nákladů na svou vesmírnou stanici. Za tunu nedá víc než 380 milionů korun

Čínská kosmická agentura postoupila do další fáze vývoje systému určeného pro nízkonákladovou dopravu nákladů na vesmírnou stanici Tchien-kung 3. Upozornil na to server SpaceNews.

China Manned Space Engineering Office (CMSEO) minulý týden oznámila, že do dalšího kola se dostaly 4 z celkem 10 obdržených návrhů. Důvod k oslavě konkrétně mají týmy z The China Academy of Space Technology (CAST), Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST), Innovation Academy for Microsatellites (IAMCAS) a Chengdu Aircraft Design Institute.

Systém musí zvládnout transportovat na nízkou oběžnou dráhu Země minimálně 1800 kg a to při ceně ne vyšší než 120 milionů juanů (17,2 milionů USD) za každých 1000 kg.

Řízený návrat i likvidace odpadu

Dotyčné zařízení by rovněž mělo být schopné řízeného návratu, při němž zlikviduje více než 2000 kilogramů odpadu.

Všechny návrhy pečlivě přezkoumal a zhodnotil tým odborníků z CMSEO. Mezi posuzované aspekty patřila např. komplexnost, proveditelnost, technologický pokrok či vyspělost obchodního modelu.

Předpokládá se, že počet podobných iniciativ v budoucnu vzroste. „Budeme i nadále zveřejňovat požadavky na projekty související s inženýrstvím a oznámení o žádostech o návrhy,“ uvedla CMSEO.