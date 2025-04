Čína jako první na světě schválila létající autonomní taxíky. Na jedno nabití uletí až 35 kilometrů

Čína vidí v této technologii velký ekonomický potenciál. Podle odborníků by toto odvětví mohlo do roku 2025 dosáhnout hodnoty 1,5 bilionu jüanů (bezmála 5 bilionů korun) a do roku 2035 se má téměř zdvojnásobit. Létající taxíky mohou hrát klíčovou roli nejen v turistice, ale i v městské dopravě, čímž přispějí k udržitelnému rozvoji měst. | Zdroj: EHang