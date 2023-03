Čína na Měsíci objevila zcela nový zdroj vody. Jde o drobné skleněné kuličky

Čínští vědci, kteří zkoumají vzorky lunárního regolitu shromážděné v rámci mise Čchang-e 5, učinili vzrušující objev. Upozornil na to Wall Street Journal.

Konkrétně našli zcela nový zdroj vody ve formě silikátových kuliček, které podle všeho vznikly před miliony let v důsledku dopadů asteroidů a vulkanické činnosti.

Odborníci pomocí spektrometrického zařízení zjistili, že přestože dotyčné útvary jsou opravdu drobné (jejich velikost se pohybuje od několika mikrometrů do několika milimetrů), v konečném součtu by mohly zadržovat odhadem až 270 bilionů litrů vody. To odpovídá krychli o hraně s délkou přibližně 6,5 km.

Nejen na Měsíci

To je pochopitelně pozitivní zpráva pro všechny budoucí kolonisty naší přirozené družice, kteří se k životodárné tekutině budou moci dostat jednoduše tak, že kuličky zahřejí.

„Naše přímá měření tohoto povrchového rezervoáru lunární vody ukazují, že impaktní skleněné kuličky mohou na Měsíci uchovávat podstatná množství vody pocházející ze slunečního větru,“ uvádí mj. tým v článku publikovaném v žurnálu Nature Geoscience.

Velice zajímavý je rovněž závěr, že podobné kuličky se teoreticky mohou vyskytovat i na dalších místech ve Sluneční soustavě, resp. na „jiných tělesech bez vzduchu“.