Čína nechce být největším znečišťovatelem. Loni nainstalovala rekordní množství solárních panelů

Údaje, které minulý týden zveřejnila čínská Národní agentura, ukázaly, že v roce 2023 vzrostla kapacita výroby solární elektřiny v zemi o ohromujících 55,2 %. Čísla poukazují na více než 216 gigawattů solární energie, které Čína vybudovala během pouhého jednoho roku. Podrobnosti přináší web Interesting Engineering.

Když asijská velmoc v roce 2020 stanovila své energetické cíle, podle nichž hodlá dosáhnout do roku 2030 vrcholu emisí a do roku 2060 uhlíkové neutrality, většina analytiků je označila za (příliš) ambiciózní. Na podporu těchto cílů se vláda zavázala, že do roku 2030 vybuduje 1 200 gigawattů obnovitelné kapacity.

216,9 GW solární energie za rok

Čína je nyní na cestě k dosažení stanovených cílů s pozoruhodným pětiletým předstihem. Monumentální nárůst solární energie je dále doplněn 20,7% nárůstem kapacity výroby větrné energie, což dokládá odhodlání země využívat čistou energii.

Agentura Reuters ve své zprávě odhalila, že doba využití větších čínských elektráren klesla, což by mělo naznačovat, že růst kapacity předstihl růst poptávky po energii. Jak vyplývá z údajů Národního statistického úřadu také výroba energie ve vodních elektrárnách zaznamenala v loňském roce pokles o přibližně 5,6 %.

Čína v roce 2023 nainstalovala více solárních panelů, než kolik jich kdy postavila jakákoli jiná země. Výkon 216,9 gigawattů solární energie, který země přidala, překonal předchozí rekord 87,4 gigawattů z roku 2022. Tento úspěch upevňuje pozici Číny coby mocnosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie a podle agentury Bloomberg také zastiňuje celou solární flotilu Spojených států – druhého největšího solárního trhu na světě.

Rostla i výroba větrné energie

Čína bere svůj status největšího světového znečišťovatele vážně a do svého energetického mixu přidala také 75,9 gigawattů větrné energie, což je další rekord. Podle Mezinárodní agentury pro energii dosáhlo využívání obnovitelných zdrojů v loňském roce celosvětově rekordních 510 gigawattů.

Odhady naznačují, že v roce 2024 bude Čína pravděpodobně představovat 58 % celosvětových solárních instalací a ještě působivějších 60 % celosvětových větrných instalací, což Čínu staví do pozice klíčového hráče v boji proti probíhajícím klimatickým změnám.

Navzdory významnému pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů energie se Čína podle agentury Bloomberg stále potýká s problémy, které způsobuje její závislost na uhelných elektrárnách, jež stále vyrábějí 59 % elektřiny v zemi.

Pomáhají rekordně nízké ceny

Ačkoli představitelé ujišťují, že spotřeba uhlí bude od roku 2025 klesat, současně s tím tvrdí, že nové uhelné elektrárny jsou nezbytné jako záloha pro přerušovanou výrobu elektřiny ze slunce a větru. Údaje nicméně odhalují nárůst kapacity tepelných elektráren o 57,93 gigawattů.

Prudký nárůst solárních a větrných instalací přináší pro čínskou energetiku řadu výzev. Kvůli tvrdé konkurenci mezi místními výrobci klesly ceny panelů a turbín na rekordně nízkou úroveň, což podpořilo rekordně vysokou výrobu energie z obnovitelných zdrojů, která předstihla kapacitu rozvodné sítě v zemi a vyvolala obavy z omezení infrastruktury v některých regionech.

Navzdory těmto problémům analytici z BloombergNEF očekávají, že Čína udrží tempo v oblasti obnovitelných zdrojů energie, a v nadcházejícím roce předpovídají sedmiprocentní nárůst solárních instalací a jedenáctiprocentní nárůst nových větrných kapacit.