Čína objevila nový měsíční minerál, který by mohla použít jako zdroj energie

Čína nalezla nový měsíční minerál, který možná půjde využívat jako zdroj energie. Podle některých zahraničních komentátorů by to mohlo odstartovat další kolo vesmírných závodů. Oznámila také, že její kosmická agentura schválila další tři bezposádkové mise na Měsíc. Všechny by měly proběhnout během nadcházejících deseti let.

Fosfátový minerál, který se ukrýval mezi vzorky čediče, dostal v angličtině název changesite-(Y). Je charakteristický svým sloupcovitým tvarem, bezbarvostí a semi-transparentní opacitou.

Ačkoli jeho přesné vlastnosti zatím zůstávají zahaleny rouškou tajemství, Bloomberg uvádí, že údajně obsahuje izotop helium-3. Ten se na Zemi vyskytuje jen velmi vzácně.

Tato zpráva znovu rozvířila diskuse o možnostech případné těžby na Měsíci. V souladu s téměř 60 let starým dokumentem Outer Space Treaty si zatím žádná země na naši přirozenou družici a její nerostné bohatství nárok nečiní, ale to by se výhledově mohlo změnit.

Mnozí odborníci na vesmírnou politiku totiž už dlouhou dobu tvrdí, že dotyčná smlouva je zastaralá a požadují její aktualizaci – mj. právě kvůli objevům zajímavých lunárních minerálů (v minulosti takové ohlásily i Spojené státy a Rusko).

Titulní foto: China News Service, CC BY 3.0