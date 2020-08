Čína okopírovala starší americkou kluzákovou pumu proti letištím

Čínská státní televize nedávno představila novou zbraň, přesně naváděnou kluzákovou pumu Tianlei 500 (v překladu Nebeská bouře). Odborníci i komentátoři si okamžitě všimli, že tato puma nápadně připomíná starší americkou kluzákovou pumu, která obsahuje ničivou submunici a je určená k ničení většího množství pěchoty, techniky nebo letišť protivníka.

Podle všeho jde o reakci Číny na nákup 66 nových stíhacích letounů F16V, které si od Spojených států pořizuje Tchaj-wan. Čínská média uvádějí, že jde o kluzákovou pumu, která může být vypouštěna ze stíhacích letounů. Po svém vypuštění by puma měla využívat satelitní navigaci a údajně rovněž laserové navádění, pro přesné zasažení cíle.

Puma Tianlei 500 má dosah podle výšky, v níž je vypouštěna na cíl. Doletí až kolem 60 kilometrů. Váží 500 kilogramů a nese 240 kusů submunice, zhruba o velikosti tenisového míčku. Puma je navržena tak, aby submunice zasáhla plochu asi 6 tisíc čtverečních metrů. Díky tomu může zasáhnout mnohem větší plochu cíle nežli klasické pumy s jedinou bojovou hlavicí.

Každý kus submunice má ničivou sílu zhruba odpovídající ručnímu granátu. Exploze submunice jsou smrtící pro pěší jednotky a slabě pancéřovaná vozidla. Mohou ale také ničit obrněnce, přinejmenším do takové míry, aby je musela opustit posádka.

Extrémní kopie západního vzoru

Velmi účinná by taková zbraň měla být proti letištím, která může dočasně vyřadit z provozu. Submunice zničí letištní budovy a zařízení, obslužná vozidla, samozřejmě i letadla, a také letištní plochy. Některé kusy submunice navíc nevybuchnou a pak fungují jako nastražené miny.

Jak je to v případě čínských zbraňových systémů časté, i puma Tianlei 500 napodobuje západní vzor. V tomto případě je to až extrémní. Jde o prakticky identickou kopii starší americké kluzákové střely AGM-154A Joint Stand-Off Weapon (JSOW), která je ve službě u amerických ozbrojených sil od roku 1998, tedy 22 let.

Nějaké rozdíly se najdou. Původní americká střela JSOW má jen 145 kusů submunice, ale zase má o něco větší dosah, díky kvalitnímu provedení a zkušenostem s podobnými technologiemi. JSOW také k satelitní navigaci využívá osvědčený systém GPS, zatímco Tianlei 500 se pravděpodobně naviguje s využitím nedávno plně zprovozněného čínského systému Beidou.