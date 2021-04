Čína plánuje mezihvězdnou misi. Chce se stát druhou zemí světa, jejíž sonda opustí Sluneční soustavu

Čína oznámila, že má v plánu vyslat do vesmíru dvě sondy, jež by měly opustit Sluneční soustavu. Stala by se tak teprve druhou zemí světa, která tuto metu pokořila.

Tou první zemí jsou USA, jejichž Voyager 1 heliopauzu (okraj heliosféry) překročil dne 25. srpna 2012. Od té doby se totéž podařilo i dalším zařízením daného typu.

Podle Wu Weirena, šéfdesignéra Lunar Exploration Program, by obě sondy měly vstoupit do mezihvězdného prostoru v roce 2049, kdy se bude slavit sté výročí založení Čínské lidové republiky.

To ovšem znamená, že k jejich vypuštění by muselo dojít během nadcházejících tří let – což je poměrně šibeniční termín.

Ve hře je nicméně mnohem více než nějaká symbolika či politické ambice. Jak poznamenává deník Houston Chronicle, hranice mezi heliosférou a mezihvězdným prostorem se nachází asi ve stokrát delší vzdálenosti, než jaká dělí Zemi a Slunce.

Překonání této hranice by proto poskytlo čínské vesmírné agentuře možnost studovat prostor mezi hvězdami tzv. z první ruky.

Titulní foto: NASA, ESA, and G. Bacon (STScI), CC BY 4.0