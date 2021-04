Čína pokračuje ve vylepšování svých vesmírných zbraní. Chce se stát lídrem v oblasti kosmických operací

Americká vládní agentura Office of the Director of National Intelligence (ODNI) předminulý týden zveřejnila novou zprávu Global Risk Assessment, v níž podrobně popisuje vzestup čínských komerčních i vojenských aktivit na naší oběžné dráze.

Z rozboru serveru Defense News plyne, že Američané mají obavy zejména z rostoucích schopností Číny sestřelovat nepřátelské satelity raketami či deaktivovat je pomocí laserů.

ODNI zdůrazňuje, že nejlidnatější země světa se intenzivně snaží stát novým globálním lídrem v oblasti vesmírných operací, výzkumu apod.

„Myslím, že v obecné rovině není pochyb o tom, že ve srovnání se Spojenými státy se Čína skutečně zaměřuje na získání vedoucího postavení ve vesmíru,“ uvedla mj. ředitelka dotyčné agentury Avril Haines.

Jako ukázkový příklad těchto snah může posloužit konstrukce nové vesmírné stanice Tchien-kung 3. Ta začne co nevidět – zatím však není k dispozici žádná časová osa jednotlivých misí.