Čína potvrdila první případ nákazy člověka ptačí chřipkou H10N3

Čínská Národní zdravotní komise (NHC) v úterý 1. června v online prohlášení potvrdila první případ nákazy člověka chřipkovým virem H10N3. Jedná se o podtyp chřipkového viru typu A, známého také jako virus ptačí chřipky, jež nejčastěji způsobuje epidemie a pandemie.

Agentura Reuters informuje, že „pacientem nula“ se stal 41letý muž z východní provincie Ťiang-su, který byl hospitalizován 28. dubna s horečkou a řadou dalších příznaků. O celý měsíc později mu byl diagnostikován virus H10N3.

Čínské úřady neupřesnily, jak se muž virem nakazil, ale uvedly, že pacientův stav je stabilizovaný a je připraven k propuštění z nemocnice. Trasování kontaktů a lékařské vyšetření jeho blízkých známých neodhalilo žádné další případy nákazy.

Ptačí chřipka H10N3

V Číně se vyskytuje mnoho různých kmenů ptačí chřipky, z nichž některé sporadicky infikují lidi – obvykle ty, kteří nějakým způsobem pracují s drůbeží. Zásadní je, že v tuto chvíli nic nenasvědčuje skutečnosti, že by se virus H10N3 mohl šířit mezi lidmi.

H10N3 je nízce patogenní, což v praxi znamená, že způsobuje relativně méně závažná onemocnění drůbeže. Dle NHC je nepravděpodobné, že by mohl způsobit rozsáhlou epidemii. To potvrzuje i odborník na nemoci zvířat Filip Claes, podle kterého tento kmen není příliš běžný a za 40 let do roku 2018 bylo hlášeno pouze 160 izolací tohoto viru.

Většinou byl tento chřipkový kmen zjištěn u volně žijících ptáků nebo vodního ptactva v Asii a v některých oblastech Severní Ameriky. Dosud však nebyl detekovánu u kuřat ani žádné jiné drůbeže.

Přenos ze člověka na člověka? Zatím ne!

Také Světová zdravotnická organizace (WHO) v odpovědi Reuters uvedla: „Zdroj expozice pacienta s virem H10N3 není v tuto chvíli znám a v rámci mimořádného sledování nebyly mezi místním obyvatelstvem zjištěny žádné další případy. V tuto chvíli nic nenasvědčuje možnému přenosu viru z člověka na člověka.“

Nikde jinde na světě dosud nebyly zaznamenány případy infekce člověka virem H10N3. Podle odborníků je nutné prostudovat genetický materiál viru, aby bylo možné určit, zda se podobá předchozím kmenům, nebo jestli jde o unikátní směs jiných virů.

„Dokud viry ptačí chřipky kolují mezi drůbeží, nebude sporadická nákaza člověka překvapivá, což je živou připomínkou toho, že hrozba chřipkové pandemie přetrvává,“ dodala WHO. V tomto směru se hodí podotknout, že od doby, kdy kmen H7N9 v letech 2016 až 2017 zabil přibližně 300 lidí, nebyl zaznamenán žádný významný počet případů nákazy lidí ptačí chřipkou.