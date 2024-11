Čína pracuje na energetické zbrani schopné spojit několik mikrovlnných paprsků do jediného

Čínská armáda pracuje na pozoruhodném zbraňovém systému, který dokáže spojit několik svazků mikrovln do jediného silného energetického paprsku. Informoval o tom deník South China Morning Post (SCMP).

Vědci tvrdí, že již „dokončili experimentální testy potenciálního vojenského použití“ daného systému. Zda však jejich úsilí povede ke vzniku skutečně funkční zbraně, to ukáže až čas.

Jedním z hlavních důvodů je skutečnost, že akumulace dostatečného množství elektromagnetických vln na jednom a témže místě je neuvěřitelně obtížná a vyžaduje vysokou přesnost.

Nejen Čína

Podle SCMP tým mj. vypočítal, že potřebuje dosáhnout časové synchronizace 170 biliontin sekundy – což je více, než v případě atomových hodin. To se mu však údajně povedlo.

Kombinování jednotlivých mikrovlnných paprsků by navíc údajně mohlo vést k vyššímu výkonu, než jaký by odpovídal jejich součtu. Hotová zbraň by pak umožnila rušit signály GPS satelitů vlastněných USA i „dosáhnout více cílů, jako je výuka a výcvik, ověřování nových technologií a vojenská cvičení."

Připomeňme, že na podobných zařízeních pracují i Spojené státy. Například odborníci z Air Force vyvinuli vysoce výkonný zbraňový systém Tactical High-power Operational Responder, který rovněž využívá mikrovlnnou energii a je určený k boji proti dronům.

Titulní foto je pouze ilustrační,