Čína předělává vyřazené stíhačky na drony. Buduje secondhandové letectvo

Satelitní snímky potvrzují podezření, že Čína nalezla nové využití pro staré proudové stíhací letouny ze Studené války. Kalifornská společnost Planet Labs, která má na oběžné dráze vlastní satelity, nedávno pořídila snímky, ukazující přinejmenším 50 letounů Shenyang J-6, rozmístěných na letecké základně Liancheng.

Shenyang J-6 je čínská kopie sovětského letounu MiG-19, tedy dvoumotorového jednomístného proudového stíhače, který létal od roku 1953. Čína jich vyrobila několik tisíc. Byl to jejich první nadzvukový stíhací letoun a v mnoha směrech trpěl nedostatky. První verze stroje například neměly radar pro vzdušné souboje.

Letouny J-6 byly hodně zastaralé už v osmdesátých letech. Čínské letectvo je masivně používalo až do přelomu tisíciletí a stále ještě využívají pár desítek strojů ve výcvikové verzi Shenyang/Tianjin JJ-6. Podle komentátorů to svědčí o tom, že čínské letectvo na tom ještě relativně nedávno bylo technicky hodně špatně. Časy se ale mění.

Od roku 2013 se objevují zprávy, že Čína předělává staré bojové letouny na drony. Vše nasvědčuje tomu, že už výrazně pokročili. Bezpilotní verze J-6W by se mohla stát základem jednoduché a přitom účinné strategie pro překonání vyspělé protiletecké obrany.

Jak levně zahltit protiletadlovou obranu

Secondhandové drony jsou levné, jak ekonomicky, tak i kvůli nepřítomnosti pilota, který by byl ohrožen. Je možné s nimi protiletadlovou obranu doslova zahltit, když poletí ve velkém počtu.

Další možností je ověsit takový dron zbraněmi a municí a udělat z něj nešikovného, ale přesto nebezpečného bojovníka. Rovněž by bylo možné takový letoun naložit výbušninami a poslat ho jako velkou řízenou střelu na nějaký silně opevněný cíl.

Kdyby někdy zaútočila velká skupina takových dronů, tak je protiletecká obrana vyhodnotí jako útočící letouny a zasáhne proti nim. Ve skutečnosti ale vyplýtvá velmi nákladné rakety, nasadí letouny, které by se lépe uplatnily jinde, a také prozradí pozice svých zařízení.

To bude chvíle pro opravdu nebezpečné pilotované stroje nebo sofistikované drony, které pak mohou takovou protileteckou obranu účinně napadnout.

Není to původně čínský nápad. Ze starých stíhačů dělá drony americké letectvo. Od roku 2013 létají drony QF-16, což jsou předělané staré stíhače F-16A. Na rozdíl od čínských záměrů je ale US Air Force používají jen jako cvičné cíle, i když se objevují hlasy, podle kterých by letectvo mělo zvážit i operační využití. Určitě by to stálo za pokus.

Titulní foto: Alert5, CC BY-SA 4.0