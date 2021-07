Čína představila nejrychlejší vlak světa. Zatím ale nemá kde jezdit

Čína postavila vlak spoléhající na technologii magnetické levitace, který může jet až 600 kilometrů v hodině. To z něj dělá nejrychlejší dopravní prostředek svého druhu na světě.

Má to ale drobný háček – zatím totiž neexistují v podstatě žádné tratě, na nichž by mohl fungovat. Jeho tvůrci nicméně slibují, že tato situace se již brzy změní k lepšímu.

Některá zahraniční média dotyčný vlak označují za strojírenský zázrak. Jelikož se nadnáší těsně nad tratí, je velmi tichý a navíc vyžaduje mnohem menší údržbu než jiná podobná zařízení.

Čína doufá, že vytvoří jakési „tříhodinové dopravní kruhy“ mezi velkými městy v zemi a výrazně tak zkrátí dobu potřebnou pro cestování. Vlak se sice stále pohybuje pomaleji než letadlo, ale na druhé straně je nutné vzít v potaz i to, kolik času strávíte na rozlehlých letištích při bezpečnostních kontrolách apod.

Podle zpravodajské agentury Global Times by vám např. cesta z Pekingu do Šanghaje v tomto vlaku trvala pouhé 2,5 hodiny, což by skutečně mohl být lepší výsledek než při použití letadla.