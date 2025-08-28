Čína provedla první xenotransplantaci prasečí plíce člověku. Operace byla úspěšná, pacient zemřel

Čínští chirurgové si připsali další milník na poli xenotransplantací, když vůbec poprvé v historii úspěšně voperovali prasečí plíci člověku. Příjemcem byl devětatřicetiletý muž ve stavu mozkové smrti, a proto šlo o čistě experimentální pokus. Jeho tělo orgán přijalo a udrželo funkční po dobu 216 hodin, tedy devíti dní. Plíce fungovaly, okysličovaly krev a odebíraly CO₂. Ačkoli experiment na žádost rodiny skončil, představuje zásadní krok vpřed v úsilí o řešení kritického nedostatku lidských orgánů.
Důvodem těchto snah je obrovský převis poptávky po orgánech nad jejich nabídkou. Jen v USA čeká na transplantaci přes sto tisíc lidí, z nichž tisíce každý rok zemřou. Xenotransplantace, tedy přenosy orgánů mezi druhy, jsou proto desítky let starým snem medicíny. Teprve moderní genetické úpravy, především technologie CRISPR, z něj dělají dosažitelnou realitu a otevírají dveře k potenciálně novému zdroji orgánů.
Klíčem k úspěchu nebylo jen chirurgické mistrovství, ale především genetika. Plíce nepocházely z obyčejného prasete, nýbrž z jedince od Chengdu ClonOrgan se šesti cílenými úpravami genomu provedenými metodou CRISPR. Vědci odstranili tři prasečí geny, jež produkují molekuly vyvolávající prudkou imunitní reakci, a naopak přidali tři lidské geny chránící cévy a snižující riziko srážení krve. Díky tomu se podařilo odvrátit bezprostřední (hyperakutní) odmítnutí, nikoli však pozdější imunitní útok.
Neprobíhalo to úplně hladce
Plíce jsou pro transplantaci vůbec nejsložitějším orgánem. Jejich povrch je obrovský a plný jemných cév, které musí bezchybně předávat kyslík do krve. Na rozdíl od srdce či ledvin jsou v neustálém kontaktu s vnějším prostředím, tedy i s viry a bakteriemi; proto zde imunitní systém hlídkuje obzvlášť pozorně. Právě tato „ostražitost“ bývá pro cizí tkáně fatální: tělo je rychle odhalí a spustí proti nim útok, který transplantát může zničit už během hodin. Každý úspěch v této oblasti má proto pro medicínu dvojnásobnou váhu.
Větvení bronchů v plicích člověka
Průběh samotné transplantace byl smíšený. První dny se orgán choval nadějně, neobjevily se známky tzv. hyperakutní rejekce, tedy okamžitého odmítnutí. Po 24 hodinách ale začalo poškozovat plicní tkáň nahromadění tekutin. Šlo o těžký edém (otok), pravděpodobně způsobený tzv. ischemicko-reperfuzním poraněním, tedy poškozením z nedostatku kyslíku během přenosu a jeho následného obnovení.
V průběhu třetího a šestého dne po transplantaci se přidala i protilátková reakce. Zajímavé je, že devátý den byl stav plic paradoxně lepší než uprostřed sledování. Pokus ukázal, že i poškozený transplantát se dokáže částečně zotavit, pokud dostane vhodnou kombinaci léků.
Zatím jen opatrné nadšení
Nadšení odborníků je zatím opatrné. Nikdo seriózní by dnes nenabídl nemocnému pacientovi „plíci na devět dní“. Smyslem podobných experimentů na mozkově mrtvých je zjišťovat, jak lidský imunitní systém reaguje na prasečí orgány. Odpovědi jsou nutné, pokud má xenotransplantace jednou pomoci statisícům lidí na čekacích listinách.
Do budoucna se rýsuje několik cest. Jednou je další genetické „vylepšování“ prasat tak, aby jejich orgány byly pro člověka co nejméně cizí. Druhou možností je využít prasečí orgány jen jako „kostru“, do níž se vpraví lidské kmenové buňky. Výsledkem by byl transplantát s lidskými buňkami, ale prasečí stavbou.
Cesta ke klinickému využití prasečích plic u živých pacientů bude ještě dlouhá a trnitá. Stále totiž zbývá vyřešit řadu problémů spojených s dlouhodobou funkcí a prevencí rejekce. USA již povolily první fáze klinických studií pro prasečí ledviny a játra, což ukazuje směr, ale nikoli cílovou rovinku. Pokusy s transplantacemi prasečích ledvin a srdcí jsou již dále a někteří pacienti s nimi žijí řadu měsíců. Tento dílčí úspěch tak dává opatrnou, ale o to cennější naději.