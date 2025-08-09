Čína spustila největší větrnou elektrárnu na světě. Vědci teď zkoumají nečekaný vedlejší efekt

V srpnu loňského roku se čínské firmě Mingyang Smart Energy podařil významný zápis do historie obnovitelných zdrojů. Instalací nového prototypu v Jihočínském moři si na čas vysloužila titul výrobce nejvýkonnější fungující větrné turbíny na světě.
Konkrétně se jedná o model z řady MySE 18.X-20MW, který v této konfiguraci dosahuje jmenovitého výkonu až 20 MW. Turbína je flexibilní co do výkonu i průměru rotoru; reálně výrobce nabízí více variant mezi 18 a 20 MW. V letošním roce sice už čínští konkurenti v čele s Dongfangem představili i výkonnější a větší prototypy, nicméně ty zatím ještě nebyly nasazeny komerčně.
Elektřina pro 96 000 domácností
Rozměry tohoto kolosu nainstalovaného u pobřeží Číny jsou impozantní. Dosahuje celkové výšky 242 metrů a každá ze tří lopatek měří na délku 128 metrů. Podle konkrétní verze se průměr rotoru, tedy kruh opsaný lopatkami, pohybuje v rozmezí 260 až 292 metrů. Přední hrana listu je širší než silnice a každá gondola ukrývá složitý systém převodů a elektroniky, který musí spolehlivě odolávat náporům větru i korozivní slané mlze.
Mingyang MySE 18.X-20MW
Tato velikost se přímo promítá do ohromujícího výkonu. Za předpokladu průměrné rychlosti větru 8,5 m/s (cca 31 km/h) dokáže větrná elektrárna ročně vyrobit 80 GWh elektrické energie. Takové množství spolehlivě postačí k pokrytí celoroční spotřeby přibližně 96 000 domácností.
Mingyang cílí hlavně na offshore instalace, kde podobná monstra mají dostatek prostoru a využijí nejpříznivější větrné podmínky. Turbína je navržena tak, aby zvládla extrémy – v oblasti tropických bouří musí bezpečně čelit i větrům o rychlosti přes 280 km/h. Díky robustnosti lze tuto turbínu instalovat nejen do Jihočínského moře, ale i na další exponovaná místa planety.
Mingyang cílí hlavně na offshore instalace
Uvedení těchto gigantů do provozu však přineslo i jev, se kterým se v takové míře nepočítalo. Kromě výroby elektřiny totiž dochází ke změnám lokálního mikroklimatu. Ačkoli každá větrná elektrárna logicky ovlivňuje proudění vzduchu, bezprecedentní rozměry těch největších modelů tento efekt výrazně zesilují, což vedlo vědce k zahájení podrobnějšího zkoumání.
Obří větrná turbína má nečekaný vedlejší efekt
Každá taková turbína funguje jako gigantický mixér, který promíchává různé vrstvy atmosféry. V bezprostředním okolí se tak mění nejen rychlost a charakter proudění větru, ale dochází i ke změnám v rozložení teploty a vlhkosti. Jde o fascinující ukázku toho, jak technologické zásahy mohou ovlivnit přírodní systémy.
Každá taková turbína funguje jako gigantický mixér
Nelze se divit, že tyto důsledky přitahují pozornost vědců a ekologů. Aktuální výzkum zkoumá, jaké mohou být dlouhodobé dopady na pobřežní klima, mořské ekosystémy nebo dokonce na migrační trasy ptáků. Energetické přínosy jsou sice nezpochybnitelné, ale zároveň jde o varování, že i pokrok v obnovitelných zdrojích přináší určité výzvy.
Vědci už při testovacím provozu zaznamenali drobné narušení mikroklimatu – od odlišného proudění větru až po slabé změny v teplotách okolního vzduchu a vody, což může ovlivnit lokální počasí a přirozené ekosystémy. Přestože jde zatím o marginální efekt, bude nutné zkoumat jeho dlouhodobé důsledky, protože s růstem výkonu a velikosti budou tyto otázky stále důležitější.
Příběh obřích turbín je tak ukázkou cesty za udržitelnou energií. Na jedné straně stojí obdivuhodná inženýrská invence, která posouvá hranice možného. Na straně druhé nám však připomíná, že je nutné pečlivě vyhodnocovat všechny dopady. Klíčem k úspěchu bude najít rovnováhu mezi energetickými cíli a ochranou lokálních ekosystémů.