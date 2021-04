Čína touží po zařízení pro rychlou dopravu zásilek i lidí. Okopírovala Starship od SpaceX

China Academy of Launch Vehicle Technology zveřejnila propagační video, z nějž plyne, že touží po zařízení umožňujícím rychlou dopravu zásilek i lidí v rámci naší planety.

Jeden z prezentovaných konceptů se přitom nápadně podobá kosmické lodi Starship od společnosti SpaceX, která by měla sloužit právě i k výše zmíněnému účelu.

Diváci mohou mj. vidět cestující zažívající stav beztíže při cestování z jednoho kontinentu na druhý. Záběr, který ukazuje přistání rakety na plošině nacházející se nedaleko města, pak vypadá jako vysloveně vykradený z původního videa SpaceX z roku 2017.

Čína podle dostupných informací doufá, že dotyčný dopravní systém zprovozní do roku 2045, přičemž suborbitální doručování zásilek by mohlo fungovat dokonce už o 10 let dřív.

To je velmi ambiciózní časový plán a těžko říct, jak moc vážně je myšlen. V současnosti se totiž nejlidnatější země světa zaměřuje především na vývoj rakety Long March 9.

Titulní foto: SpaceX, CC 1.0