Čína vybavuje pokročilé lehké tanky Typ 15 protidronovými klecemi

Typ 15, známý též jako Černý panter je čínský moderní lehký tank třetí generace. V čínské armádě je nasazený od roku 2018 a Čína ho také vyváží v exportní variantě VT-5. Jako lehký tank vyměnil masivní pancíř a mohutné dělo za rychlost a pohyblivost v náročném terénu. Dosahuje rychlosti až 70 kilometrů za hodinu, přičemž jeho hmotnost je 33 až 36 tun.

Jeho hlavní výzbrojí je pro tento typ tanku úctyhodné dělo ráže 105 mm s nabíjecím automatem, které doplňuje dálkově ovládaná zbraňová stanice s koaxiálním kulometem sQJC-88 ráže 12,7 mm a automatickým granátometem QLZ-04.

Vše nasvědčuje tomu, že Čína tento tank, který obsluhuje tříčlenná posádka, vyvinula pro operace v náročném terénu, jako je vysokohorská krajina typu Tibetská náhorní plošina, zalesněná krajina nebo krajina bohatá na jezera a mokřady.

Díky relativně nízké hmotnosti je také možné tank Typ 15 snadno přepravovat dopravními letouny. Do nákladního letounu Y-20 se tyto tanky vejdou dva současně, také mohou být shozeny na padácích a letoun je může dopravit až do vzdálenosti 7 800 kilometrů. Čínská armáda má zřejmě několik set tanků Typ 15.

Tanky Typ 15 s protidronovými klecemi

Jak nedávno oznámil vojenský pozorovatel Jesus Ramon, který se stal svědkem vysokohorského cvičení čínských vojsk Západního vojenského okruhu, čínská armáda očividně vnímá překotný technologický vývoj válčení, k němuž dochází přímo před očima na Ukrajině. Na cvičení, které proběhlo v nadmořské výšce kolem 5 300 metrů nad mořem, se objevily tanky Typ 15 s protidronovými klecemi (anti done cope cages) kolem svých věží.

Jde o kovové klece, jejichž design se podobá ochranným instalacím, s nimiž se lze setkat na obou stranách bojů během ruské invaze. Očividně je to ochrana proti neúnavným útokům sebevražedných FPV dronů. Je to vůbec poprvé, co se čínské tanky Typ 15 objevily na veřejnosti s tímto typem ochrany. Svědčí to o snaze udržovat vysokou bojovou připravenost.

Protidronové klece jsou příznakem tektonické změny ve vedení moderního boje, ke které právě dochází. Velmi levné a obratné FPV drony vybavené náloží dovedou zničit nesrovnatelně nákladnější tank.

Mechanická ochrana typu protidronových klecí je ale účinná jen zčásti. Na snímcích z bojů během ruské invaze je patrných mnoho tanků, vybavených podobnou klecí, kterým tento typ ochrany před drony a protitankovými střelami moc nepomohl.