Čína vypustila první specializovaný satelit pro testování technologie 6G. Je až 100× rychlejší než 5G

Zatímco po světě se pomalu rozšiřuje technologie 5G, a to většinou jen v omezené podobě, která je spíše rozšířením 4G, Čína se snaží být v mnohem větším předstihu a jako první vypustila na oběžnou dráhu satelit s podporou bezdrátové technologie 6G.

Z místa označovaného jako Taiyuan Satellite Launch Center vypustila v rámci jediné rakety Loing March 6 celkem 13 nových satelitů, přičemž právě jeden z nich „UESTC - Star Era-12“ slouží jako prototyp pro testování technologie 6G. Výzkum se satelitem provádí vědci z University of Electronic Science and Technology of China.

Technologie 6G zatím totiž nemá ani dokončenou specifikaci, takže se více méně jedná o laboratorní výzkum. Pro technologii 6G je nutné vyvinout nové formy antén z metamateriálů a vyřešit spoustu problémů související s využitím terahertzového pásma (THz).

Na druhou stranu ale 6G nabídne obrovský technologický skok oproti 5G - teoretické rychlosti budou 100× vyšší a v oblasti Tb/s a odezva klesne z milisekund na mikrosekundy. Reálné nasazení sítí 6G se zatím očekává až za deset let, tedy kolem roku 2030.