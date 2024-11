Čína zaujala desetitunovým dronem, který může sloužit jako mateřský letoun

V čínské Ču-chaji na jižním pobřeží provincie Kuang-tung se od roku 1996 zhruba po 2 letech odehrává mezinárodní letecká výstava China International Aviation & Aerospace Exhibition, známá též jako Airshow China. Mocnosti se tam předhánějí v nejnovějších leteckých a raketových technologiích, přičemž v posledních letech se tam stále častěji objevují i nové typy dronů.

Na letošním ročníku, který se odehrává ve dnech 12. až 17. listopadu (2024), Čína mimo jiné předvede maketu pozoruhodného nového těžkého dronu, který vzbudil značnou pozornost. Podle dostupných informací by mělo jít o tryskový dron s maximální vzletovou hmotností 10 tun. Výrobcem dronu, jemuž média přezdívají „Jiu Tian,“ čili „High Sky,“ je společnost Aviation Industry Corporation of China (AVIC).

Na výstavě je dron označený jako „SS-UAV,“ ale není jasné, co by to mělo konkrétně znamenat. Vzhledem tento dron připomíná křížence letounů Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II Warthog a North American Rockwell OV-10 Bronco.

Údiv vzbuzuje především hmotnost dronu. 10 tun je opravdu hodně. Čína na stejné výstavě v roce 2021 působila rozruch s velkým bojovým dronem CH-6, který má maximální vzletovou hmotnost 7,8 tun. Pro srovnání, maximální vzletová hmotnost amerického dronu General Atomics MQ-9 Reaper v nové verzi s prodlouženým doletem činí necelých 6 tun.

Mateřský letoun pro hejna malých dronů?

Pokud jde o výzbroj, na snímcích dronu jsou patrné čtyři pylony, které zřejmě unesou poměrně velké zbraňové systémy. Zatím ale nebylo upřesněno, jaké by to měly být. Daleko největší zájem expertů ale vzbudil nenápadný nápis „Isomerism Hive Module“ na centrální části dronu.

Samotný nápis je nesmyslný a jde zřejmě o špatný překlad. Více prozrazuje původní čínský text. Ten naznačuje, že jde o modul, který může nést a vypouštět celá hejna malých dronů. Pokud jsou tyto domněnky správné, představuje nový čínský dron „High Sky“ zásadní technologii, se kterou bude nutné počítat. Západní armády nic podobného zatím nemají k dispozici.

Čína již delší dobu experimentuje s vypouštěním hejn malých dronů z rozmanitých platforem, včetně stratosférických balonů. Jak ukazuje situace během ruské invaze na Ukrajině, malé drony operující ve velkých počtech se stávají rozhodující silou na bojištích a armáda, která je dokáže rychle rozmístit na takticky významných místech, bude mít značnou výhodu.

