Čína zdvojnásobí velikost své vesmírné stanice. Chce nabídnout alternativu ke končící ISS

Čína hodlá rozšířit svou vesmírnou stanici Tchien-kung 3 o další tři moduly a nabídnout tak ostatním zemím důležitou alternativu k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), která má být vyřazena z provozu do konce desetiletí.

Jak upozorňuje agentura Reuters, ani po tomto rozšíření však Tchien-kung 3 nedosáhne velikosti výše zmíněné ISS.

Na druhé straně, životnost čínské stanice nakonec bude o 5 let delší, než se původně předpokládalo. Minulý týden to alespoň oznámila China Academy of Space Technology (CAST).

A co USA a Rusko?

Problém je, že astronauti NASA Tchien-kung 3 nemohou využívat, protože současné americké zákony jakoukoli spolupráci mezi Čínou a jmenovanou vesmírnou agenturou zakazují.

NASA proto povzbuzuje soukromé společnosti k tomu, aby pracovaly na projektech vlastních stanic. Některé z nich – např. Axiom – se o to skutečně snaží, nicméně zatím jsme neslyšeli o žádných konkrétních plánech na zahájení vynášení modulů na oběžnou dráhu.

Po nové stanici, která by byla schopna pojmout až čtyřčlennou posádku, touží rovněž Rusko. Je ale otázkou, zda se mu tento záměr v dohledné době podaří realizovat.