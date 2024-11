Čína zkopírovala Starship. Její nová raketa Long March 9 má dopravit astronauty na povrch Měsíce

Čína předvedla koncept své rakety Long March 9, navržené tak, aby v nadcházejících letech mj. dopravila první čínské astronauty na povrch naší přirozené družice.

Jak uvádí Ars Technica, Číňané se zcela evidentně nechali inspirovat kosmickou lodí Starship od společnosti SpaceX. Snímky z prezentace na nedávné Zhuhai Airshow ukazují nápadně známý design pro „dvoustupňovou, plně znovupoužitelnou konfiguraci“.

Long March 9 bude podle dostupných informací disponovat 30 raketovými motory na metan a kapalný kyslík – ne nepodobným 33 motorům Raptor, které pohánějí první stupeň výše zmíněné Starship.

Ať žije kopírování!

Ars Technica zdůrazňuje, že to zdaleka není poprvé, kdy čínští vesmírní inženýři vykradli návrhy SpaceX. Stačí připomenout např. toto propagační video od China Academy of Launch Vehicle Technology z roku 2021:

Minulý týden se pak společnost Cosmoleap pochlubila plány na vybudování vlastní „Mechazilly“, tedy věže s rameny určenými k zachycení vracejícího se prvního stupně kosmické lodi.

Jiný čínský vesmírný startup – Space Pioneer – koncem minulého roku pro změnu oznámil, že hodlá postavit raketu silně připomínající Falcon 9.

Znamená to snad, že někdejší Říši středu už došly její vlastní nápady a raději je tedy nyní přebírá od konkurence? Nebo jde spíš o důsledek toho, že SpaceX má v této oblasti zkrátka obrovský náskok, tzn. o typický příklad uvažování ve stylu „proč měnit něco, co dlouhodobě úspěšně funguje… ještě by se to mohlo pokazit“?

Titulní foto je pouze ilustrační.