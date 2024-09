Číňané létali kolem přistávající rakety FPV dronem a zahanbili SpaceX. Ale ta exploze tam být neměla

Sociálními sítěmi se šíří video čínské rakety, která přistává na zemi stejně jako boostery SpaceX a jednou snad i budovaný Starship. Krátký šot se nicméně od podobných záběrů liší hlavně v tom, že mnozí pochybují o tom, že to je vůbec reálné.

Autoři jej totiž už na první pohled natočili pomocí FPV dronu s perfektní stabilizací, a tak krouží okolo rakety v doposud nevídaném detailu včetně závěrečné exploze při dosednutí.

Prototyp rakety Nebula 1

Na co se to ale vlastně díváme? Podle dostupných informací se jedná o prototyp rakety Nebula 1 od čínského startupu Deep Blue Aerospace (nebo také Jiangsu Shenlan Space Co., LTD. – názvosloví čínských fabrik je už tradičně pro západního člověka naprosto nepřehledné).



Jedna z mnoha čínských variant na naše SpaceX

Inženýři raketu nejspíše odzkoušeli na některé z mnoha lokací v poušti Gobi pro testování raket, hnědý povrch tedy ještě více umocňuje scénu, která spíše než Zemi připomíná Mars.

Stejná raketa, ale natočená z povrchu

Pokud nicméně stále pochybujete o její realističnosti, podívejte se na stejný a tradičně nudný záběr z povrchu, který do posledního detailu odpovídá tomu, co natočil i dron akrobaticky poletující okolo raketového nosiče.

Čína má tucet neznámých startupů, zatímco západní svět v podstatě jen SpaceX

Nebula 1 je poměrně mladý projekt rakety na tekuté palivo, který se nachází ve fázi testování, inženýři tedy zatím experimentují s nízkými hopy, při kterých se raketa vznese jen pár set metrů až kilometr nad povrch a zase přistane (test VTVL – vertical takeoff/vertical landing).

Západní svět by měl být na pozoru hlavně z toho důvodu, že Deep Blue Aerospace je pouze jedním z mnoha kosmických startupů často propojených s tamní armádou, zatímco v euroatlantickém prostoru technologicky dominuje – ve smyslu vývoje nových přelomových prvků – v podstatě jen SpaceX.