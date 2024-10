Číňané mají největší větrnou turbínu na světě. Odolá tajfunu a zvládne napájet až 55 tisíc domácností

Čínská firma Dongfang Electric Corporation v sobotu 12. října představila největší větrnou turbínu na světě určenou pro provoz na moři. Její rotor se nachází ve výšce 185 metrů, což zhruba odpovídá výšce 63patrového mrakodrapu.

Obří lopatky opisují při svém pohybu kružnici o průměru 310 metrů a plocha, kterou tak pokrývají, odpovídá přibližně deseti fotbalovým hřištím. Enormní rozměry samozřejmě nejsou jen pro parádu – umožňují větrné turbíně zachytit více větru, což zvyšuje její kapacitu výroby elektrické energie.

Technologie větrných turbín se v posledních desetiletích rychle vyvíjí. Zatímco v roce 2010 byly běžné turbíny s výkonem kolem 3 MW, dnes se výrobci snaží vyrobit co největší jednotky. Nejnovější turbína má výkon 26 MW a při průměrné rychlosti větru 10 m/s zvládne vyprodukovat až 100 GWh čisté energie ročně – to je dost na napájení 55 000 domácností.

Největší větrná turbína

Základní princip větrné turbíny je jednoduchý – využívá kinetickou energii větru, kterou přeměňuje na elektrickou energii. Lopatky jsou připevněné k náboji, který je spojen s generátorem umístěným v krytu na jejím vrcholu. Vítr pohybuje lopatkami, ty roztáčejí náboj, který pak generuje elektrický proud. Čím větší jsou lopatky a čím silnější je vítr, tím více energie turbína vyrobí.

Jedním z klíčových aspektů této větrné turbíny je její schopnost odolat extrémním povětrnostním podmínkám. Je konstruována tak, aby fungovala i v oblastech, kde se běžně vyskytují tajfuny, což je zásadní například pro pobřežní regiony Číny. Speciální dvojitý systém ochrany proti tajfunům a vysoká odolnost vůči korozi zajišťují, že turbína bude spolehlivě fungovat i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Větrná energie má velký potenciál stát se hlavním zdrojem obnovitelné energie, zejména v pobřežních oblastech. Jak uvedla analytická společnost Rystad, průměrná velikost turbín se postupně zvyšuje a očekává se, že do roku 2030 budou většinu globálních instalací tvořit turbíny s výkonem nad 8 MW.

Čína hraje velkou roli

Čína hraje v celosvětovém rozmachu větrných turbín klíčovou roli. Země si stanovila ambiciózní cíl dosáhnout do roku 2060 uhlíkové neutrality a nedílnou součástí této strategie je větrná energie. Firmy jako Dongfang Electric a další čínští výrobci neustále inovují a překonávají rekordy. V posledních letech také instalovaly rekordně velké pozemní větrné turbíny, které se svými parametry blíží těm offshorovým.

Jedním z hlavních důvodů, proč se větrné turbíny stále zvětšují, je jejich ekonomická výhodnost. Větší turbíny znamenají nižší náklady na výrobu jedné kilowatthodiny energie, což přibližuje obnovitelné zdroje k bodu, kdy jsou stejně levné nebo nižší než energie z fosilních paliv. Kromě ekonomických výhod je zde samozřejmě i ekologický přínos – větrná energie je čistá a udržitelnost je klíčovým faktorem v boji proti klimatickým změnám. Naopak problematická je nestálost větrů a tedy výroby.

Vzhledem k rychlému technologickému pokroku a ambiciózním cílům Číny se dá očekávat, že v nadcházejících letech uvidíme ještě větší a výkonnější větrné turbíny. Odborníci odhadují, že do roku 2030 budou běžné instalace turbín o výkonu nad 20 MW, což by mohlo zásadně proměnit globální energetický trh. Jedno staré čínské příslovíříká: „Ten, kdo se přizpůsobí větru, bude v bezpečí.“ A Čína to zjevně bere doslova.

Zdroje: dongfang.com.cn, electrek.co, interestingengineering.com.