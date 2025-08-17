Číňané odhalili srážku všech srážek. Dvě černé díry splynuly poblíž třetí supermasivní černé díry

Díky astronomii gravitačních vln jsme zaznamenali už více než stovku masivních kosmických srážek, které doslova rozvlnily časoprostor. Většinou to bylo splynutí černých děr hvězdné velikosti.
Čínský výzkumný tým, který vedl Wenbiao Han z Shanghai Astronomical Observatory (SHAO), našel důkazy pro to, že se na podobných střetech alespoň v některých případech ještě třetí gravitační hráč – „záhadný gigant,“ který se skrývá v pozadí.
Jejich výzkum se týkal signálu GW190814, který gravitační observatoře LIGO a Virgo detekovaly 14. srpna 2019. Následné analýzy vystopovaly jeho zdroj do oblasti vzdálené asi 790 milionů světelných. Navzdory usilovnému pátrání tam ale nenašli nic, co by mohli pozorovat tradičními teleskopy.
Srážka černých děr v poli supermasivní díry
Astronomy zaujalo hlavně to, že se v tomto případě srazily objekty, jejichž hmota se liší v poměru téměř 10:1. To je neobvyklá situace, kterou lze vysvětlit tak, že se v okamžiku srážky jednalo vlastně o trojitý systém s masivní gravitací, v němž se dvě černé díry hvězdné velikosti srazily v gravitačním poli neznámého giganta. S největší pravděpodobností to byla supermasivní černá díra, což by vysvětlovalo i to, proč po srážce nezaznamenali nic zajímavého v obvyklém spektru.
Podle Hana je to první známý případ se solidními důkazy, kdy se na srážce dvou černých děr podílela zároveň gravitace supermasivní černé díry. Až spustíme gravitační observatoře nové generace – ať už pozemní jako Einsteinn Telescope, či Cosmic Explorer nebo vesmírné, jako například LISA, Taiji či TianQuin –, vědci budou schopni detekovat a analyzovat podobné exotické exploze ještě v mnohem větším detailu.