Čínská auta útočí na Evropu. S benzínem to nevyšlo, s bateriemi to vypadá lépe. Už jsou i v Česku

Stejně dopadla automobilka Brilliance se sedany BS6 a BS4 , které se pod taktovkou společnosti Charouz Motors oficiálně nabízely rovněž v České republice. ADAC totiž v roce 2007 v nárazových testech dle standardu Euro NCAP udělil vozu jen jednu hvězdičku, fotky ukázaly naprosto zdemolovanou karoserii. Ještě ten rok sice Číňané začali dovážet vylepšenou verzi, která už vybojovala hvězdy tři, ale na napravení pověsti to nestačilo. O tři roky později si menší BS4 nevysloužilo ani jednu hvězdu a značka potichu opustila trh.

Organizace ADAC totiž uskutečnila nárazový test, v němž se karoserie čínského SUV naprosto zbortila. Auto si vysloužilo jen jediný bod z šestnácti možných. Několik stovek kusů se sice v Evropě podařilo prodat, pak se ale Landwind stáhl. Modernější vozy o pár let později sice už v testech Euro NCAP získaly dvě hvězdičky, reputace však byla dávno zničena a opět se podařilo prodat jen pár stovek kusů, než celý projekt skončil.

Čínský automobilový průmysl se začal více rozvíjet až koncem 90. let a dlouho spoléhal hlavně na licencovanou nebo okopírovanou techniku zahraničních značek. První pokusy o export do Evropy přišly už v polovině první dekády tohoto tisíciletí a lákaly především na nízké ceny. Ačkoliv podobné plány spořádal snad každý výrobce v Číně, odvahu jich našlo jen pár.

Všechny prodané kusy byly od zákazníků vykoupeny zpět, nebylo totiž možné zaručit dodávku náhradních dílů. Část byla odvezena zpět na Tchaj-wan, další skončily v Africe a Rusku. Jeden vůz však v Nizozemsku zůstal a dnes je součástí soukromé sbírky. O návratu do Evropy začal Yulon přemýšlet kolem roku 2010 se svou novou značkou Luxgen, nakonec však z plánů sešlo.

Ještě před níže popsanými pokusy z lidové republiky se do Evropy dostal výrobek z Čínské republiky neboli Tchaj-wanu. Tamní automobilka Yue Loong (Yulon) začala v roce 1992 importovat do Nizozemska model Feeling, využívající techniku Nissanu Bluebird. Následně měly pokračovat i další evropské trhy, kvůli vysoké ceně a zastaralosti vozu se ale podařilo prodat jen 122 kusů, načež bylo rozhodnuto o ukončení expanze.

Příšerná kvalita. I na čínské poměry

V následujícím roce se začala prodávat dvojice vozů malé automobilky Shuanghuan a na dlouhou dobu se stala symbolem čínské expanze do Evropy. SUV CEO bylo zjevnou kopií BMW X5, model Noble měl za předlohu Smart ForTwo. Na první případ zareagovalo BMW žalobou, po níž se čínský vůz nesměl prodávat v Německu. Následujících pár let se ale nabízel na jiných trzích v EU, především v Itálii pod taktovkou firmy Martin Motors, která pár kusů dostala i do České republiky.



Shuanghuan CEO. Další pokus, další příspěvek ke strašné pověsti, se kterou se čínská auta potýkají dodnes.

Ani Shuanghuan se v Evropě dlouho neudržel. Jakožto značku, která za celou svou existenci nevytvořila nic jiné než laciné kopie známějších aut, ji nečekala zářná budoucnost ani v Číně. V roce 2016 padly prodeje jen na pár kusů ročně a lokální vláda firmě odebrala licenci na výrobu automobilů.

Italský Martin Motors měl s Čínou velké plány, kromě Shuanghuanu totiž nabízel i vozy automobilky Lifan, což je tamní obdoba Dacie. Minimálně jeden ze dvou dostupných modelů se měl nabízet i v Česku, ani Lifan však v Evropě úspěch neslavil, jeho kvalita byla příšerná i na čínské poměry.

Bezpečnost není vše

Odlišný přístup zvolil Qoros, značka založená teprve v roce 2007. Její první model Qoros 3 od počátku mířil na Evropu. Když se v roce 2013 dostal do prodeje, nabízel se na dvou trzích: v Číně a na Slovensku. V testech novináři auto chválili, zpracování i design byly na úrovni. Největší devízou byla paradoxně bezpečnost. V žebříčku Euro NCAP byl totiž Qoros 3 nejbezpečnějším vozem roku 2013. Přesto se v Bratislavě podařilo prodat jen několik desítek vozů, načež mateřský koncern Chery rozhodl o stažení z Evropy.



Pro představu, jak vypadá Qoros 3

Ne všechny pokusy Číňanů skončily neúspěchem. V Itálii je už od roku 2007 aktivní značka Great Wall, nabízející SUV a pick-upy. Především těch se na tamním trhu prodaly desítky tisíc kusů, v menším množství se nabízejí i jinde v EU. Great Wall si navíc může připsat jedno prvenství. V roce 2012 se jeho vozy začaly montovat v bulharské továrně jako první čínské modely v EU, ačkoliv jen o pět let později celý projekt zkrachoval.

Dnes se v Itálii a na pár dalších trzích nabízí i modernější SUV pod značkou Haval, patřící také pod koncern Great Wall. Slušné prodeje na domácím trhu zaznamenalo i italské DR Automobiles, které ve své továrně montuje čínské vozy Chery z dovezených kitů.