Čínské lodě podle Filipínců vypouštějí kyanid do Jihočínského moře. Chtějí zdecimovat tamější korálové útesy

Filipíny obvinily čínské rybáře z toho, že záměrně používají kyanid, aby zničili Scarborough Shoal – tropický atol, který si nárokují oba zmíněné národy. Informoval o tom magazín The Philippine Star.

Filipínský Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) uvedl, že škody způsobené čínskými plavidly by mohly přesáhnout částku 17,8 milionu dolarů.

„Tito čínští rybáři používají kyanid,“ řekl mluvčí BFAR Nazario Briguera během tiskové konference. „Úmyslně ničí Bajo de Masinloc (španělský název pro Scarborough Shoal), aby zabránili filipínským rybářským lodím lovit v této oblasti.“



Scarborough Shoal

GMA News nicméně upozorňuje na to, že ani filipínská pobřežní stráž si není jistá tím, kdo je za použití kyanidu – který mj. dokáže efektivně decimovat korálové útesy – v dané oblasti zodpovědný.

„Nemáme žádnou vědeckou studii ani důkazy, které by naznačovaly, že lov kyanidem v Bajo de Masinloc lze připsat čínským nebo vietnamským rybářům,“ řekl komodor Jay Tarriela z Philippine Coast Guard.

Důvod, proč se Scarborough Shoal stal předmětem geopolitického konfliktu mezi Čínou a Filipínami je dvojí. Za prvé, atol poskytuje útočiště početným populacím ryb. A za druhé, disponuje vnitřní lagunou, v níž se lodě mohou ukrýt během bouřlivého počasí.