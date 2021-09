Čínský hypersonický dron by mohl přepravovat lidi i zboží mezi budoucími marsovskými koloniemi

Čínští vědci představili koncept hypersonického dronu, který by jednoho dne mohl sloužit k transportu osob i zboží mezi jednotlivými koloniemi na rudé planetě.

Podle South China Morning Post by toto zařízení mělo vážit 500 kg a být schopné cestovat pětkrát rychleji než zvuk (není ovšem jasné zda je myšlen zvuk na Zemi, či na Marsu). Netřeba asi dodávat, že projekt je v úplném počátku a pokud se skutečně začne realizovat, půjde o běh na dlouhou trať.

„K prvnímu hypersonickému letu na Marsu nemusí dojít ještě během nadcházejících 30 let, protože je třeba vyřešit mnoho technických problémů,“ připustil badatel Xu Xu z Beihang University.

Hořčíkový pohon

Xu je nicméně přesvědčen, že jakmile lidé začnou kolonizovat Mars a bude založeno více osad na různých místech, vcelku logicky vznikne i poptávka po dálkové dopravě.

Dron, jehož design prý bude připomínat řízenou střelu, by měl být poháněn hořčíkem. „Tady na Zemi je oxid uhličitý odpadním produktem hoření,“ řekl Xu. „Není to dobré oxidační činidlo. Hořčík může hořet v oxidu uhličitém, když je teplota dostatečně vysoká, ale není to příliš efektivní.“

Atmosféra rudé planety je ovšem z 95,32 % tvořena právě z oxidu uhličitého, tudíž využívat jako palivo hořčík není špatný nápad. Výše nastíněný problém s nízkou efektivitou chce tým vyřešit sestrojením speciálního ramjetového motoru.

