Čínský hypersonický radar může sledovat více cílů pohybujících se rychlostí Mach 20

Čína nedávna ohlásila další tah na geopolitické šachovnici hypersonických technologií. Jak uvádí South China Morning Post, vyvinuli výjimečně přesný laserový radarový systém, který by měl být schopný současně sledovat větší počet cílů, pohybujících se rychlostí Mach 20, čili asi 24 tisíc kilometrů za hodinu nebo cca 6,6 kilometrů za sekundu.

Autorem nového radarového systému je Xiaoping Zheng z Univerzity Čching-chua v Pekingu, který je expertem na ultrarychlou optickou komunikaci. Zheng a jeho tým provedli simulace, podle nichž je jejich laserový radar schopný detekovat a sledovat střelu, která letí značně hypersonickou rychlostí Mach 20, s chybou pouhých 28 centimetrů. Hypersonické rychlosti jsou takové, které přesahují Mach 5.

Systém rovněž dokázal odhadnout rychlost letu zaměřené hypersonické střely s přesností 99,7 procent. Podle dostupných informací by měl být dosah tohoto radarového systému více než 600 kilometrů.

Lasery a přenos informace na třech různých vlnových délkách v mikrovlnné oblasti

Klíčovým prvkem nového systému je použití laserů v kombinaci s přenosem informace na třech různých vlnových délkách v mikrovlnné oblasti. Architektura tohoto radarového systému překonávání dosavadní omezení daná tím, že pro detekci hypersonických cílů se počítalo s elektrony, které se pohybují velkou rychlostí. Takové elektrony totiž ohrožují strukturu a elektroniku radarového systému.

Pro provoz radaru bylo nezbytné vyvinout nové algoritmy, které vylepšují přesnost systému a snižují počet fantomových obrazů, jaké takový systém generuje. Oznámení o revolučním radarovém systému přichází, určitě nikoliv náhodou, jen pár měsíců po úspěšném testu hypersonického systému společnosti Lockheed Martin, který provedlo americké letectvo na Marshallových ostrovech.

Americký test byl nepochybně zamýšlen jako vzkaz, především právě pro Čínu, který měl ukázat, že Spojené státy drží v hypersonice krok. V posledních letech se přitom zdálo, že USA mají v tomto odvětví vojenských technologií nemalé obtíže. Reakci Číny lze číst tak, že to berou na vědomí, ale že se Spojené státy budou muset v hypersonice ještě hodně snažit.

Zásadní výhodou hypersonických střel vůči klasickým balistickým raketám kromě rychlosti je, že mohou důkladně manévrovat, včetně letu ve velmi malé výšce. Díky tomu překonávají stávající systémy protivzdušné obrany i radary, které by je měly detekovat. Nový čínský radar by to mohl změnit. Podle tvůrců je natolik kompaktní, že ho lze instalovat do letadel nebo dokonce do hlavic raket protivzdušné obrany.