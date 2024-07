Čínský kosmoplán Šen-lung by mohl být schopen rušit nepřátelské satelity

Záhadný čínský kosmoplán Šen-lung, který je momentálně na své třetí misi, by mohl mít i protisatelitní využití. Podle odborníků tomu nasvědčují některé jeho nedávné manévry.

Začátkem června byl Šen-lung viděn, jak nejprve uvolnil neznámý objekt, následně se od něj na určitou dobu vzdálil a nakonec se vrátil zpět na „místo činu“.

„Je zřejmé, že má vojenské využití. To by mohlo zahrnovat například podrobnou prohlídku nepřátelských objektů nebo jejich zneškodnění,“ navrhl Marco Langbroek z Delft University of Technology.

Spojené státy Šen-lung sledují

„Ale má také nevojenské aplikace. Získat zkušenosti s tímto druhem uchopení a uvolnění je dobré, pokud chcete například... natankovat své vlastní satelity,“ dodal.

Není tak divu, že americká armáda průběh misí Šen-lungu pečlivě monitoruje. „O jakékoli vesmírné aktivitě, kterou Číňané podniknou, předpokládáme, že má v oblasti národní bezpečnosti dvojí využití,“ konstatoval velitel US Space Command Stephen Whiting.

„Vždy se zajímáme o pochopení toho, co by tímto dvojím využitím mohlo být, a snažíme se zajistit, abychom o tom měli dobré znalosti.“

Titulní foto je pouze ilustrační.