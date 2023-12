Čínský kosmoplán vypustil na orbitu Země šest záhadných objektů, které vysílají signály

Čínský utajovaný kosmoplán Šen-lung během své třetí mise vypustil na oběžnou dráhu Země šest objektů, které vysílají různé typy signálů. Upozornil na to amatérský astronom Scott Tilley.

Všech šest záhadných zařízení již sledují U.S. Space Force a U.S. Department of Defense jim přidělilo pracovní názvy „OBJECT A až F“. Zdá se při tom, že alespoň jeden z nich doprovází Šen-lung.

Podle Tilleyho analýzy totiž jeho vysílání připomíná „dřívější vysílání 'wingmana' čínského kosmoplánu a to v tom smyslu, že signál je modulován s omezeným množstvím dat“.

„OBJECT B se pak zdá být samotným kosmoplánem, přičemž OBJECT A a B putují na podobné orbitě a relativně blízko sebe,“ doplnil Tiley.

Dvojice D a E pak vysílá pouze signály typu „placeholder“, bez jakýchkoliv doprovodných dat. Existuje určitá šance, že A, D a E by v průběhu času mohly provést několik blízkých přiblížení.

O tom, jaké přesně úkoly mají tyto objekty ve vesmíru plnit, aktuálně samozřejmě můžeme jen spekulovat. Teoreticky by se mohlo jednat o satelity, servisní moduly atd.