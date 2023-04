Čínský špionážní balon prý shromažďoval informace z citlivých amerických vojenských objektů

Čínský špionážní balón, který se v únoru pohyboval nad územím Spojených států, byl podle dvou současných vysokých amerických představitelů a jednoho bývalého vysokého činitele schopen shromažďovat informace z několika citlivých vojenských míst, a to navzdory snahám Bidenovy administrativy mu v tom zabránit, informuje NBC News.

Čína dokázala balon ovládat tak, že mohl nad některými místy přeletět vícekrát a získané informace v reálném čase předávat zpět do Pekingu, uvedli nejmenovaní představitelé. Zpravodajské informace, které Čína shromáždila, pocházely převážně z elektronických signálů, které mohou být zachyceny zbraňovými systémy nebo mohou zahrnovat komunikaci personálu základny, nikoliv z obrazů, uvedli.

Špionážní balon v akci

Čína údajně mohla získat z citlivých míst mnohem více informací, kdyby se americké letectvo nesnažilo pohybovat kolem balonu a aktivně mu bránit v zachytávání a vysílání signálů. Ministerstvo obrany v únoru uvedlo, že balon měl z hlediska sběru informací „omezenou přidanou hodnotu“ ve srovnání s tím, co je Čína pravděpodobně schopná shromažďovat jinými metodami, jako jsou satelity na nízké oběžné dráze Země.

Mluvčí ministerstva obrany v pondělí zopakovala, že veškeré získané zpravodajské informace mají pro Čínu „omezenou přidanou hodnotu“. Kromě toho uvedla, že nemůže potvrdit, že by balon předával do Číny nějaké informace „v reálném čase“.

Mluvčí Rady pro národní bezpečnost John Kirby odmítl odpovědět na otázky, k jakým elektronickým signálům nebo komunikacím mohl balon získat přístup. „Protože jsme věděli, že balón vstoupí do vzdušného prostoru USA, přijali jsme opatření, která omezila jeho schopnost získat cokoli, co by mohlo mít přidanou hodnotu nebo být obzvláště užitečné,“ řekl.

Montanský senátor a republikán Steve Daines kriticky konstatoval: „Vysvětlení administrativy, že balón měl 'omezenou přidanou hodnotu', je pro obyvatele Montany a Američany jen malou útěchou a slabým obratem v záležitosti, kterou administrativa od začátku do konce špatně zvládla.“

Víc než týden nad Spojenými státy

Balon vstoupil do vzdušného prostoru USA nad Aljaškou 28. ledna. Bidenova administrativa uvedla, že jej při pohybu sledovala a o vstupu věděla. Během následujících čtyř dnů balon přelétal nad Montanou – konkrétně nad leteckou základnou Malmstrom, kde USA skladují některé své jaderné prostředky.

USA sestřelily balon 4. února u pobřeží Jižní Karolíny, jeho trosky byly následně vyloveny a v současnosti stále probíhá jejich podrobná analýza. Americká vláda tehdy uvedla, že se sestřelením počkala, až se bude pohybovat nad oceánem, aby se vyhnula případným škodám nebo obětem na zemi.

Čína opakovaně uvedla, že balon byl bezpilotní civilní plavidlo, které se omylem odchýlilo od kurzu, a že USA jeho sestřelením přehnaly svou reakci. Oficiální představitelé navzdory několika žádostem o komentář ze strany NBC News neuvedli, které společnosti, oddělení nebo organizaci měl patřit.

Poté, co byl balon v únoru sestřelen, představitelé Bidenovy administrativy konstatovali, že byl schopen shromažďovat zpravodajské informace. Údajně měl autodestrukční mechanismus, který mohla Čína aktivovat na dálku, ale není jasné, zda se tak nestalo proto, že mechanismus nefungoval správně, nebo proto, že se rozhodla jej nespustit.