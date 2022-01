Čínský „umělý Měsíc“ bude simulovat prostředí s nízkou gravitací

Čínští vědci pracují na zařízení, které dokáže simulovat gravitaci na povrchu naší přirozené družice. Upozornil na to deník South China Morning Post.

Konkrétně půjde o vakuovou komoru využívající silné magnetické pole k vytvoření prostředí s nízkou gravitací. Nikoho asi nepřekvapí, že je označována jako „umělý Měsíc“.

Stavba podle dostupných informací potrvá několik měsíců. Geotechnický inženýr Li Ruilin z China University of Mining and Technology prohlásil, že jakmile bude komora dokončena a spuštěna, „gravitace zmizí na tak dlouho jak budete chtít“.

Měsíc o průměru 60 cm

Jediný háček spočívá v tom, že tento umělý Měsíc bude opravdu malý – jeho průměr by měl činit pouhých 60 centimetrů. To znamená, že astronauti ve skafandrech se do něj určitě nevejdou.

Výzkumníci v něm však budou moct testovat vybrané vybavení a nástroje, což jim umožní odstranit případné problémy ještě před skutečným přistáním na Měsíci.

„Některé experimenty typu impaktní zkouška vyžadují jen několik sekund v simulátoru. Ale jiné mohou trvat i několik dní,“ poznamenal v této souvislosti Li.

Titulní ilustrační foto: hharryus, CC BY-NC-ND 2.0