Citroën ukazuje, že elektromobily nemusí být nudné. Koncept My Ami Buggy nemá dveře a zvládne i terén

Citroën představil koncept My Ami Buggy vycházející z kompaktního městského elektromobilu Ami. Vozítko s řadou prvků obvyklých pro terénní vozy nabídne pohon všech čtyř kol. Elektromobil pro volný čas je plný barev a na první pohled zaujme tím, že nemá dveře, což k buginám tak nějak patří.

Hned v úvodu musíme zdůraznit, že se jedná pouze o koncept, tedy ukázku toho, co designéři automobilky umí. Je možné, že se My Ami Buggy nikdy nezačne vyrábět ani prodávat, ale vzhledem k jeho jedinečnosti a tomu, co nabízí, se zdá být zajímavou volbou pro dosud neprobádaný segment trhu.

Citroën My Ami Buggy

Citroën My Ami Buggy vyjadřuje vizi auta určeného pro volný čas, které zákazníkům umožňuje zažít zábavné výlety a cestovat plně elektrickým vozem v dobrodružném stylu. „Pyšní se nespoutaným stylem, ale zůstává zcela ukotven v reálném životě – je zábavný i funkční, estetický i ergonomický, praktický i ekologický a podporuje volnočasovou mikromobilitu,“ uvádí tisková zpráva.

My Ami Buggy má dvoubarevný exteriér s černou horní a zadní částí a spodní částí v barvě khaki. Po celém obvodu jsou žluté prvky, které příjemně oživují celkový vzhled. Také v interiéru najdeme žlutou barvu – například na volantu či sedadlech, čímž výrobce zdůrazňuje prvky sloužící „funkčnímu účelu“.

Další estetické prvky jsou roztroušeny po celém voze v podobě nejrůznějších polepů interiéru a exteriéru. Třešničkou na pomyslném dortu jsou nápisy „Pilot“ a „Copilot“ nad sedadly řidiče a spolujezdce, která jsou navíc označená výraznými čísly 01 a 02.

Ani tentokrát tomu neříkejte auto!

Součástí návrhu jsou pneumatiky do terénu se zlatě lakovanými ráfky, rámy před předním a zadním nárazníkem, vytažené blatníky a mřížky světlometů. Na bocích lze ve spodní části spatřit ochranné prvky, na střeše je nosič s rezervním kolem a svítící LED rampou, která dodává autu dobrodružnější vzhled.

U výchozího modelu Ami Citroën razil heslo „Neříkejte tomu auto!“ V podobném duchu se nese i prezentace terénní verze: „My Ami Buggy je navrženo v souladu s filozofií Ami, což není automobil. Inspiraci jsme proto hledali ve světě konstrukčních her pro zábavnou a funkční stránku, průmyslového designu pro ergonomii a v módním průmyslu pro estetiku,“ uvedl designér Samuel Pericles.

Výrobce zatím neupřesnil, zda bude My Ami Buggy prodávat. Zájemci by se patrně našli – vypadá jako praktické a zábavné auto na víkendové projížďky po lese nebo horách, které je schopné převézt vše, co potřebujete na jednu nebo dvě noci pod širákem, na pláži či v kempu.