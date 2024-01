CLS-300 od Silent Arrow bude těžký nákladní dron na jedno použití

Silent Arrow je obchodní značka společnosti Yates Electrospace Corporation, kterou v roce 2012 založil letecký inženýr a průkopník Chip Yates. Jejich tým má na svém kontě přes 20 patentů, řadu leteckých rekordů i dalších ocenění. Specializují se na autonomní nákladní drony, které přepraví množství nákladu, ale přitom jsou velmi levné, přímo na jedno použití.

Silent Arrow si získali jméno především stejnojmennou řadou kluzáků pro vojenské i civilní využití, které uvezou až 680 kg nákladu. Jsou navržené pro vypouštění z nákladních letounů či vrtulníků. Po vypuštění z letounu rozloží křídla a klouzají na místo určení, například poblíž frontové linie, u základny v náročném terénu anebo třeba v oblasti děsivé katastrofy.

Drony Silent Arrow mají pozoruhodný „neforemný“ design a na první pohled vypadají, jako by to byl zvětšený papírový model jednoduchého letadla z časopisu pro děti.

Klamou ale tělem a dobře zvládají mise v náročných podmínkách. Jejich slabinou byl až doposud dolet. Například kluzák Silent Arrow GD-200 po vypuštění z transportního letounu doletí asi 65 km.

CLS-300

Společnost nedávno dostala kontrakt od sekce inovací AFWERX vývojářů amerického letectva Air Force Research Laboratory (AFRL), aby vyvinula těžký nákladní dron řady Silent Arrow, označovaný jako CLS-300, který představuje motorizovanou verzi levného dronu. Měl by dopravovat přes 450 kg nákladu do vzdálenosti přes 550 kilometrů.

Dron CLS-300 by měl využívat inovativní pohon, který bude dostatečně výkonný, aby dron zvládl uvedené parametry, ale zároveň bude stále natolik levný, že celý dron bude stále víceméně s lehkým srdcem postradatelný.

Díky vlastnímu pohonu bude nejen vypouštěný z nákladních letounů a vrtulníků, ale také bude startovat z neupravených pozemních ploch, z palub lodí a z dalších podobných míst.

Jak uvádí Yates, plánují první, tedy pozemní testy pohonu v první polovině nadcházejícího roku 2024 a ve druhé polovině roku by rádi s dronem CLS-300 poprvé vzlétli. Pokud to všechno klapne, levné nákladní drony by se brzy měly dostat k vojenským jednotkám i k civilním útvarům, které řeší katastrofy.