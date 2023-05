Co dělá elektrokolo elektrokolem. Podrobně o elektronických a digitálních systémech

Začnu drobností, která by si místo hned v úvodu běžně nezasloužila. Testované kolo jsem připravoval na vrácení. Umyl jsem ho, nafotil, už jsem jen chtěl deaktivovat elektronický zámek a zrušit spárování s aplikací Bosch eBike Flow, aby kolo po mě mohli použít jiní. A najednou aktualizace. Přes telefon jsem do komponent kola nahrál nový firmware. Nebyly to přitom drobné změny. Najednou přibyla hlasová navigace, zobrazení ulic na malém displeji, rychlejší přepočítání při sjetí z trasy, zapojení AI do přípravy tras, nové zobrazení výkonu a kadence na displeji. Předchozí chování některých z těchto funkcí jsem přitom v tomto článku původně kritizoval. Stačila jedna aktualizace a kolo se najednou chová jinak.

Aktualizace kola přes mobilní aplikaci. Aplikace umí česky, ale kvůli specifické situaci, kterou popisuji níže, jsem ji používal v angličtině Tato historka skvěle vystihuje moderní elektrokola a i důvod, proč jsme připravili tento článek. Nejde jen o přidání motoru, který pomáhá při šlapání, důležitý je celý elektricko-digitální ekosystém – v tomto konkrétním případě byl od německého Bosche. K mechanickému bicyklu najednou patří i software a funkce, na které jsme zvyklí z telefonů a jejich aplikací. Nebo elektromobilů.

Aktualizace softwaru kola Stejně jako v předchozím článku nebudu příliš rozebírat kolo, na kterém jsem jezdil. Byla dokonce dvě: Mondraker Crafty R a Cube Stereo Hybrid 140 HPC ABS. Nějaké podrobnosti najdete v rámečku, ale o tyto konkrétní modely tady nejde. Stejný systém Bosch mohl být i na jiném horském kole, trekovém bicyklu nebo na kole do města. Byť třeba v trochu jiné konfiguraci a naladění. Sportovní elektrokolo není pro lenochy. O drsných týdnech na horském ebiku Motor a jeho režimy Bosch má v současnosti dvě řady systémů elektrokol. Starší eBike 2 a aktuální řadu, které říká Chytrý systém (Smart System). Právě jemu se budu věnovat. Do této řady patří několik motorů, které se liší parametry a způsobem využití. Všechny jsou středového typu, vede tedy skrz ně osa pedálů a výkon přes převodník, řetěz a kazetu s pastorky předávají zadnímu kolu.

Středový motor Bosch Performance Line CX. První dvě fotky jsou z kola Mondraker, třetí z Cube. Motor není velký, v masivním rámu se celkem ztratí Na kole jsem měl motor Bosch Performance Line CX. Cyklistovi dokáže pomoci hnacím momentem až 85 Nm a má jmenovitý dlouhodobý výkon 250 W. Je to hodně silný motor. Konkrétní režimy si u něj volí a nastavuje výrobce kol, u těch testovaných jsem měl čtyři: Eco

Tour+

eMTB

Turbo Eco je základní režim, který k výkonu cyklisty lineárně přidá dalších 60 %. Jezdil jsem s ním na rovinkách a do velmi mírných kopců, kompenzuje velkou hmotnost kola. Jakmile se objevil kopec, byl čas přepnout na Tour+. Tento režim jsem potom už často nechával aktivní, je totiž velmi univerzální. Při nízkém výkonu cyklisty je podobný režimu Eco, začíná na 60 % přípomoci. Ale když zaberete, podpora postupně roste až na maximálních 340 %. Dá se s ním proto jezdit v klidu bez zbytečně vysoké podpory, ale když je potřeba, přidá dostatek výkonu.

V aplikaci je odhad dojezdu v různých jízdních režimech • Eviduje také, kolik kilometrů kolo v každém z nich od první registrace najelo (sekce Mileage) Třetí režim eMTB jsem zapínal jen u kratších kopců typu „Tady bych bez motoru tlačil“. Jeho charakteristika je velmi strmá, podpora už při středním záběru přejde hned na maximálních 340 %. Režim Turbo je pak ještě strmější, ten jsem vůbec nepotřeboval. Už i u eMTB je v prudkých kopcích potřeba dávat pozor, ať si kolo nestoupne na zadní.

Údaje o dojezdu v různých režimech na malém displeji Druhá nejdůležitější komponenta elektropohonu je baterie. V další části článku – klepněte na šipku – se ale budu věnovat i ovládacím prvkům na rámu kola a řídítkách.

Baterie a její nabíjení Samotný motor není těžký, váží jen 2,9 kg. Víc hmotnosti kolu přidá baterie, ale i když jsem měl v kolech model Bosch Powertube s aktuálně nejvyšší kapacitou 750 Wh, není 4,4 kg zase tak moc. Jde o baterii typu Li-Ion, která pracuje s napětím 36 V. Je pevně integrovaná v rámu kola a nedá se z něj uživatelsky jednoduše vyjmout. Bylo by potřeba napřed demontovat motor a baterii potom vysunout z rámové trubky. To znamená, že dobíjet je potřeba v místě, kde je kolo zaparkované. Baterii si nevezmete k dobití domů. Konektor velké externí nabíječky se připojuje k zásuvce v rámu. U Mondrakeru jsem se bál, že ztratím její pryžovou krytku, nabíjení u kola Cube bylo řešeno lépe.

Různé umístění nabíjecích konektorů u testovaných kol S ohledem na možnost nabíjení na cestách by nebylo špatné, kdyby nabíjecí elektronika byla rovnou součástí kola. Aby se do něj zapojil třeba jen standardní 230V napájecí kabel, který by se dal snadno smotat do kapsy. Pro současnou velkou nabíječku je už potřeba batoh.

Nabíjení Mondrakeru • Ze srovnání s masivním sjezdovým pláštěm se to nemusí zdát, ale nabíječka je dost velká U mého způsobu jízdy a celkem kopcovitém terénu odpovídal jeden procentní bod baterie zhruba jednomu kilometru. Takže bych na jedno nabití pohodlně ujel asi 100 km, ale se snahou šetřit energii by to byly i desítky kilometrů navíc. Baterie se nabíjí rychlostí přibližně 20 procentních bodů za hodinu.

Jak to vypadá uvnitř bloku baterie Když byla baterie nabitá na 100 %, Bosch odhadoval u režimu Eco dojezd 116 km, u Tour+ 101 km, eMTB 66 km a Turbo 61 km. To odpovídá i mým zkušenostem.

Dojezd uvidíte i na malém displeji (zde 57 km) nebo v aplikaci v režimu Ride screen (zde 99 km), kterým lze malý hardwarový displej nahradit Dva ovladače, malý a velký Testovaná kola se lišila ovládáním elektrických systémů. Mondraker měl v otvoru horní části rámové trubky umístěný ovladač, kterému Bosch říká System Controller. Jedním tlačítkem se elektrokolo zapíná a druhým můžete nastavovat jízdní režimy, kdybyste neměli tlačítko na řídítkách. Zvolený režim poznáte podle barvy podsvícení, pět dalších LED ukazuje aktuální úroveň nabití baterie.

Každý jízdní režim má svoji barvu: stejnou tady na System Controlleru, na malém displeji i v aplikaci. V tomto případě jde o fialový režim eMTB. Svítící čárky ukazují stav baterie Pro ovládání je ale lepší použít ovladač Mini Remote. S kolem komunikuje přes Bluetooth, objímkou se upevňuje na řídítka. Jsou na něm jen tři tlačítka: dvě větší pro změnu režimu nahoru a dolů a malé pro přepínání obrazovek displeje kola.

Ovladači Mini Remote stačí tři tlačítka Druhé kolo Cube nemělo v rámu Systém Controller, veškeré ovládání a informace se sdružily ve větším ovladači LED Remote. Ten už má pět tlačítek plus vypínač a přímo na něm jsou světelné indikátory nastaveného režimu a stavu baterie. Ovladač se také připevňuje na řídítka, je ale větší a s centrálním displejem je spojený kabelem.

Ovladač LED Remote nahrazuje System Controller a je na něm hned pět tlačítek. Dostanete se s nimi k více funkcím a pro typ testovaných kol mi přišel vhodnější. Opět si všimněte barev, zelená značí režim Eco U běžných kol bude ovladač Mini Remote fungovat skvěle. S koly do těžšího terénu, které jsem měl k dispozici, mi ale víc vyhovoval větší LED Remote. Jeho tlačítka jsou totiž lépe rozlišitelná, u Mini se dají až příliš lehce stisknout. Když se kolo pod vámi třese a máte ještě tlustší rukavice, přepnout režim jen o jednu položku vyžaduje soustředění. Občas jsem se ovladače dotknul i omylem a potom se divil jiné odezvě motoru, než jsem čekal. S LED Remote se navíc na displeji dostanete na další stránky s informacemi. U městských nebo turistických kol, která jsou z výroby vybavena světly, se dá ovladač použít i k ovládání osvětlení. Podržení spodního tlačítka pak aktivuje režim tlačení. Abyste nemuseli do kopce tahat čtvrt metráku těžké kolo, pomůže tady motor pomalým otáčením pedálů. Uvolněním tlačítka se asi na deset sekund aktivuje režim Hill Hold, které kolo udrží i na prudkém svahu, aby nesjelo zpět dolů. Informace o jízdě se ukazují na malém displeji. Nebo můžete použít držák, který všechno ukáže na displeji telefonu a ještě ho při tom dobíjí. Podrobněji viz další část článku.

Displej na kolo Barevný displej u představce zobrazuje informace o kolu, jízdě a trase. Není to povinná součást, klidně ho můžete nechat doma a kolo pojede jako jindy. Aktuální jízdní režim v takovém případě poznáte podle barevného podsvětlení ovladače, nabití baterie podle ubývajících segmentů. S displejem ale získáte další informace o jízdě a třeba i navigaci.

Displej teď ukazuje, že je aktivní funkce eBike Lock, která zpřístupní motorový režim až po připojení uloženého mobilního telefonu Držák je polohovatelný, displej se s ním dá umístit před kolo nebo i na jednu stranu řídítek. Aby nelákal nenechavce, můžete displej z držáku vyjmout. Anebo nahradit držákem pro mobil, o kterém ještě napíšu víc.

Displej můžete vyjmout a vzít s sebou, aby na kole příliš nelákal Displej Kiox 300 je barevný a nedotykový, ovládá se tlačítky na ovladači. S Mini Remote se dá jen jedním směrem listovat po stránkách. Bylo jich tady osm, bez možnosti pohybu zpět a s citlivým tlačítkem bylo občas nutné začít nové kolo, než jsem se trefil. Ovladač LED Remote má pro stránkování dvě tlačítka, dá se jimi vracet. Jeho druhou dvojicí tlačítek lze potom stránku ještě posunout a dostat se k dalším informacím.

Tlačítka na LED Remote zpřístupní na malém displeji stránky s dalšími informacemi, ke kterým se s Mini Remote nedostanete Na stránkách displeje najdete: Rychloměr s grafickým vyznačením vlastního a motorového výkonu

Zobrazení výkonu a kadence, okamžité a průměrné hodnoty

Informace o aktuální vyjížďce: vzdálenost, čas atd.

Stav baterie kola, odhadovaný dojezd, stav baterie připojeného telefonu

Údaje o nadmořské výšce a nastoupaných metrech (kolo si informace bere z telefonu)

Navigační displej

Stránku se základním nastavením Na všech stránkách displeje je textem i barevně vidět nastavený režim motoru. V rohu si asi necháte procenta s aktuálním stavem baterie. Displej velmi dobře svítí a všechny grafické prvky jsou hodně tučné. Ani při slunečném počasí jsem neměl žádný problém přečíst, co jsem potřeboval.

Tohle je obrázek bez úprav, displej je velmi jasný. Zrovna tady stránku s rychlostí překrývá panel upozorňující na blížící se odbočku Držák na mobil SmartphoneGrip se upevňuje na držák místo displeje. Jsou to plastové čelisti, které pevně naležato sevřou telefon. Skvělé je, že ho rovnou bezdrátově nabíjí, takže i když má telefon neustále rozsvícený displej, nepřicházíte o energii.

Po vyjmutí displeje můžete do patice zasadit držák telefonu Na mobilu můžete mít spuštěnou jakoukoli aplikaci, jezdil jsem třeba i se Stravou. Ale největší smysl má firemní aplikace Flow. I kdybyste nepoužívali její navigaci nebo pohled na mapu, při jízdě se můžete přepnout do režimu palubního počítač a na mobilu kromě velké mapy uvidíte stejné informace o jízdě jako na malém displeji. Také tady tlačítky na řídítkách posouváte stránkami, měníte jízdní režimy. Z připojených hodinek (zatím pouze Apple Watch) si telefon bere informace o srdečním tepu.

Údaje z malého displeje vidím v režimu Ride screen na displej mobilu. A k tomu i slušnou navigaci. Barevné čáry s čísly na mapě jsou traily s informacemi o obtížnosti Nemusíte ale jezdit s mobilem na řídítkách, abyste na kole měli navigaci. Zrovna u testovaných modelů určených do horšího terénu to není nejvhodnější. I když je telefon v držáku upevněný velmi silně a nehrozí, že by při otřesech vypadl, mohly by ho poškodit třeba kameny odlétající od kol, šlehající větve nebo i nějaký pád. Mimo několika vyjížděk jsem proto raději používal malý displej. Na něm je navigace velmi zjednodušená, ale pro informaci, za jak dlouho a kam máte zabočit, prosté čáry stačí. Zrovna tady jsem ale chtěl Bosch kritizovat, že by na malém displeji nemusel ukazovat jen jednu čáru s trasou, ale pro lepší orientaci i křižující ulice. Spravila to právě dubnová aktualizace, o které píšu v úvodu článku. Ulice se už na malém displeji zobrazují. V telefonu k tomu přibyla hlasová navigace, kterou byste měli slyšet (zatím jen anglicky), i když bude telefon v kapse nebo batohu.

Navigace na malém displeji. Původně tady byla vidět jen jedna čára s trasou, po aktualizaci přibyly náznaky křižujících ulic V další části článku budu psát o funkcích pro zabezpečení kola a začnu i s popisem zastřešující aplikace eBike Flow.

eBike Lock Bosch využívá mobilní telefon s aplikací eBike Flow spárovaný přes Bluetooth k ochraně kola. Když si v aplikaci aktivujete funkci eBike Lock, kolo po zapnutí vždy kontroluje, jestli je mobil v blízkosti. Na displeji se po několika sekundách objeví, že systém je odemknutý a můžete jet. Telefon by nemělo být nutné ani zapínat, když bude Flow běžet na pozadí. V případě iOS jsem ale někdy musel Flow znovu otevřít, než kolo zareagovalo.

Nastavení zámku, při zamykání a odemykání se může ozvat zvuk Není to dokonalá ochrana, protože eBike Lock odpojí pouze elektromotor, bez kterého je kolo mechanicky stále funkční. Ale každá komplikace tohoto typu má smysl. Systém během jízdy přítomnost telefonu průběžně nekontroluje, ochranná funkce se opět aktivuje až po vypnutí elektrokola. Silnější ochranu nabízí eBike Alarm. Po zaparkování hlídá, jestli je kolo v klidu. Když se pohne, v první fázi zazní výstražný signál. U většího pohybu dostanete zprávu na mobil, současně se spustí funkce pro sledování a polohu kola uvidíte na mapě.

eBike Alarm jsem na testovaných kolech neměl. Takhle ale vypadá na oficiálních obrázcích: aktivace v aplikaci Flow, upozornění na pohyb kola, sledování na mapě Funkce eBike Alarm vyžaduje dokoupitelný hardwarový ConnectModul, který se neviditelně montuje pod kryt motoru. Obsahuje pohybové senzory, GPS a SIM pro komunikaci. Ani samotná hlídací služba není zadarmo. První rok dostanete v ceně hardwarového modulu (stojí kolem 2500 Kč), potom se platí 5 eur měsíčně (120 Kč) nebo 40 eur za rok (950 Kč). Tyto elektronické ochrany nenahradí klasický mechanický zámek, vhodně ho ale doplňují. Aplikace Flow Aplikaci eBike Flow si zdarma stáhnete z obchodů pro Android nebo iPhone. Bosch mě u ní překvapil. Výrobci hardwaru často neumí připravit pěkný software – funkce u nich bývají „aby se neřeklo“, ovládání drhne. Ale tohle je appka na úrovni Stravy. Dobře vypadá, dobře se ovládá a rozhodně tady není jen do počtu. Telefon se s aplikací spáruje přes Bluetooth. Při prvním použití si vytvoříte registraci Bosch ID (SingleKey ID), přihlásíte se s ní a dostanete potom funkce, které mohu rozdělit do tří částí: Trasy a navigace

Evidence jízd

Nastavení kola a jeho aktualizace Na všech obrázcích vidíte v aplikaci Flow anglické popisky. Nedařilo se mi ji totiž přepnout do češtiny. Po upozornění, že česky umí, jsem dál pátral, ale v případě iOS nebyl úspěšný. Zkusil jsem proto s telefonem nastaveným do češtiny založit nové Bosch ID. Flow najednou začal mluvit česky a respektoval jazyk nastavený v telefonu. Jestli tedy chcete mít aplikaci česky, musíte se zřejmě registrovat z telefonu s nastavenou češtinou. Navigaci jsem už zmínil v předchozí části. Trasu můžete připravit přímo na mobilu. Ve Flow jsou mapy od Mapboxu s dalšími informacemi z OpenStreetMap. Nad mapou si můžete zobrazit trasy trailů s rozlišením podle obtížnosti, podkres s leteckými snímky a měla by tady být i heatmapa s častými cyklistickými trasami. Ta ale není dobře zkalibrovaná, zapnutí této vrstvy není prakticky viditelné. Lze zapnout i noční režim.

Tři režimy plánování trasy v aplikaci: pohodová jízda, denní dojíždění a eMTB Při plánování jsou k dispozici tři režimy: Leisure pro nenáročné vyjížďky, Daily pro dojíždění a eMTB pro cesty v terénu. Přímo v telefonu můžete plánovat jen trasy mezi dvěma body, nelze mezi ně vložit místo s průjezdem. Toto omezení ale obchází možnost synchronizace se službou Komoot.com. Komoot je web pro plánování cest pěšky a na kole. Na webu nebo v aplikaci můžete podrobně nachystat trasu, služba je zajímavá třeba podrobným zobrazením typů cest a povrchů. Nebo můžete plánovat na Mapy.cz a do Komoot potom nahrát hotový soubor GPX. Synchronizací se trasa přenese do aplikace Flow, kde podle ní můžete jet. Vždy ale musí být prostředníkem Komoot, soubor GPX přímo do Flow nedostanete.

Trasa naplánovaná na webu Komoot

A stejná trasa synchronizovaná do aplikace Flow Komoot je ale placená služba. Zdarma dostanete jeden region ve svém okolí, takže pro místní vyjížďky to bude stačit. Když si ale naplánujete trasu dál, za hranice regionu, její synchronizace do Flow už neproběhne. Nepotřebujete předplatné Komoot, měla by stačit jednorázová platba za otevření map: 30 eur za celý svět (a bývají slevy). Navigace na velkém displeji telefonu je přehledná. U horských kol, se kterými jsem jezdil v těžším terénu, jsem mobil raději nechával v kapse, ale u trekových nebo městských kol bych si ho asi do držáku rád dával dobít a viděl při tom, kudy jet. Bez připojeného telefonu se ale navigovat nedá. Systémy kola používají jeho GPS a i samotná trasa zůstává naplánovaná v aplikaci, nepřenáší se pro offline použití do kola.

Navigace na displeji telefonu. Po aktualizaci softwaru, o které píšu v úvodu článku, přidává i anglické hlasové povely – jako v autě Zaznamenaná aktivita se po dojetí ukáže v části Statistika. Buď po ručním ukončení, nebo automaticky o půlnoci za uplynulý den. Případně lze nastavit i jiné-delší intervaly pro tyto automatické souhrny. Uvidíte mapku, informace o projeté trase (délka, čas, rychlosti, průměrný výkon…) i grafy. Aktivita se rovnou také synchronizuje na Komoot, pokud ho máte s Flow propojený. Tam ji můžete podrobněji analyzovat.

Zpráva z cesty Flow se dá propojit i se službou Strava, kam automaticky přidává nové aktivity. Podobné je to s aktivitami v připojených hodinkách Apple Watch. S Garminem Flow neumí pracovat, pravděpodobně kvůli jeho víc uzavřenému API. Prostřednictvím aplikace je možné podrobněji nastavit jednotlivé jízdní režimy. Je v ní i servisní knížka pro kolo a informace o jednotlivých komponentách. V poslední části krátce zmíním i kola, na kterých jsem jezdil.