Co dokáže digitální lupa z AliExpressu za osm tisíc. Koupil jsem si Elikliv EM4K-AF na velkém ramenu a s autofokusem

AliExpress a další asijská tržiště jsou plná všemožných digitálních mikroskopů s obrazovkou a se schopností natáčet video a pořizovat fotografie.

Pomáhají hlavně kutilům v amatérských dílnách a jak bastlíři pomalu stárnou a horší se jim zrak, stává se z nich prakticky nezastupitelný pomocník při pájení elektroniky, inspekci všemožných drobotin nebo třeba při opravě hodinek.

Co takové zařízení vlastně nabízí a opravdu dokáže? Ukážeme si to v podrobném videu:

00:00 – Co je to digitální lupa

– Co je to digitální lupa 01:24 – Stativ a rameno s klouby

– Stativ a rameno s klouby 01:52 – Výška nad stolem a silikonový pájecí plát

– Výška nad stolem a silikonový pájecí plát 02:39 – Zapínám lupu

– Zapínám lupu 03:00 – Inspekční lupa není mikroskop

– Inspekční lupa není mikroskop 03:35 – Autofokus a interní/externí osvětlení

– Autofokus a interní/externí osvětlení 06:20 – Režimy AF a AF paměť

– Režimy AF a AF paměť 09:10 – Digitální zoom

– Digitální zoom 10:30 – Menu a nastavení lupy

– Menu a nastavení lupy 12:57 – Maximální přiblížení (objektiv 1 cm od překážky)

– Maximální přiblížení (objektiv 1 cm od překážky) 14:32 – Split screen & freeze screen

– Split screen & freeze screen 15:42 – Připojení 24" monitoru pomocí HDMI

– Připojení 24" monitoru pomocí HDMI 16:16 – Propojení s PC (Mass-storage, webkamera)

– Propojení s PC (Mass-storage, webkamera) 17:18 – Lupa má akumulátor s výdrží na 2 hodiny

Lupa Elikvliv EM4K-AF z AliExpressu

Po čtyřicítce si už zasloužím něco lepšího i já, a tak jsem rozbil všechna prasátka a pořídil aliexpressový etalon Elikvliv EM4K-AF s autofokusem.

Přišel mě sice na dobrých 8 tisíc korun včetně přepravy ze španělského skladu – byl to můj doposud nejdražší nákup na asijském tržišti –, alespoň jsem ale nemusel čekat celou věčnost a už za tři dny na mě u domu zvonil řidič GLS s velkou krabicí na vozíku.



Inspekční digitální lupa s 10" obrazovkou a elektronickým ostřením Elikvliv EM4K-AF

Digitální lupu a její schopnosti vám podrobně ukážu ve videu, zbytek článku proto věnuji jen stručnému výčtu parametrů a několika obrázkům.

Ostatně, nic lepšího nenajdete ani na webu výrobce; v tomto směru je to i přes vyšší cenovku klasická Čína se vším všudy.

Parametry lupy:

10“ barevná obrazovka (IPS, 1280×800 pixelů)

52MP fotografie (9600×5400 pixelů, JPEG), 4K@30 video (MOV)

Autofokus (kontinuální, manuální, nastavitelný po krocích, paměť)

Dálkové ovládání

64GB microSD

HDMI výstup

USB-C napájení a PC komunikace (režim webkamery a mass-storage)

USB-C zdroj 5V/3A

USB-A napájení pro externí periferie (boční lampička aj.)

Externí 230V přisvětlovací prstenec

Integrovaný akumulátor na 2 hodiny provozu

Montáž na kovovém stativu s tříkloubovým ramenem

Ve výčtu parametrů budete zároveň marně hledat jakékoliv údaje o optice, na stránkách a v manuálu (německém!) je totiž neuvádí ani asijský výrobce.

Zhruba 3× až 60× optické přiblížení na displeji

Je to opravdu jen lupa, a nikoliv profesionální mikroskop s výměnnými okuláry a čočkami. Ten by byl v podobném provedením mnohem dražší. Na nějaký exaktní násobek přiblížení se zde proto moc nehraje.



Lupa je v nejvyšší možné poloze. Všimněte si, že pravítko na stole je na displeji zhruba 3× větší

Pokud na rameni vysunu objektiv do maximální výšky třiceti centimetrů a na stůl položím pravítko, na 10“ obrazovce jej uvidím zhruba 3× přiblížené.

No, a když naopak sjedu objektivem na vzdálenost jednoho centimetru od pravítka, milimetrový dílek se na displeji roztáhne na šest centimetrů, což odpovídá 60× přiblížení. Do hry ale mohu zapojit ještě 4× digitální zoom a získám 240× přiblížení.



Přesunul jsem lupu zhruba 1 cm od pravítka na stole. Pravítko na displeji je nyní zhruba 60× větší

Takže ano, kolegové z Mobilmanie by sice mohli i pomocí lupy této kategorie a jen s jednou čočkou kontrolovat vadné subpixely na displeji mobilu, ale zařízení má sloužit k něčemu jinému.

Na sledování buněk listů a utržených nožiček broučků kupte dětem raději školní mikroskop, no a sobě do dílny pak tuto inspekční lupu.



Maximální přiblížení a 4× digitální zoom

Oceníte ji právě ve vysoké pozici, kdy budete mít pod objektivem hromadu místa a základní 3× přiblížení (případně ještě digitálně znásobené při připojení HDMI monitoru s větší úhlopříčkou) bude na mnoho operací bohatě stačit.



Inspekce mikroskopického čipu RGB LED světýlka a praktický režim split screen

Kontinuální i ruční elektronické ostření

Většina levných digitálních lup nabízí pouze ruční ostření otáčením objektivu. Můj Elikliv nabízí elektronické ostření a několik režimů autofokusu. Ve výchozím stavu je aktivní kontinuální ostření jako na mobilu, které se hodí pro rychlé prohlížení, ale během pájení a opravy drobné elektroniky by to byl samozřejmě průšvih.

Objektiv by totiž jednou zaostřil na elektroniku na stole a podruhé na horní partie pájecího pera o pár centimetrů výše. Na ovladači se proto můžeme přepnout na manuál.

V takovém případě si přiostříme podle potřeby klepnutím na tlačítko a objektiv zůstane v kýžené pozici nehledě na dění před čočkou. Pomocí tlačítek +/- dokonce můžeme ostřit krokově, ale kvůli vibracím to nebude příliš použitelné.



Tlačítka P1/P2 slouží pro zapamatování dvou výšek AF, +/- pro ruční krokové ostření a AF pro přepínání mezi kontinuálním a manuálním ostřením

Výrobce sice k lupě přibalil i infračervené dálkové ovládání, to ale nabízí pouze spoušť fotoaparátu a kamery, navigaci v konfiguračním menu a digitální přiblížení. Na dálkové krokové ostření bohužel zapomněl.

Mohu připojit HDMI monitor i připojit lupu k PC

Pokud by mi 10" HD obrazovka nestačila, mohu připojit HDMI monitor. Na kancelářské 24" vypadá obraz opravdu skvěle a roztažením ještě zvýším míru přiblížení.



10" IPS HD displej lupy je poměrně hezký, ale 24" FHD monitor je ještě lepší

A nakonec nechybí ani možnost spojení s PC skrze napájecí konektor USB-C. Zařízení se pak bude chovat buď jako běžný mass-storage a zobrazí se obsah jeho microSD, anebo jako webová kamera s generickými ovladači.



Spojení lupy s Windows skrze USB a výchozí aplikace pro webkameru

Přinejmenším ve Windows to funguje na jedničku a systém lupu ihned po připojení identifikoval bez potřeby ruční instalace ovladačů a nabídl její obraz ve výchozí aplikaci pro práci s webkamerou.

Tak, to by pro zákaldní představení mohlo stačit. Co dalšího takové zařízení umí, vám už totiž ukážu ve videu v úvodu článku.





Ukázky fotoaparátu: Drobné detaily elektroniky, subpixely telefonu Pixel 6 a drobnosti na českých mincích: dvoukoruna a padesátikoruna

Ukázky fotek jsou zmenšené na šířku 2000 px. Cílem není demonstrovat přiblížení, ale hlavně absenci typických vad laciných digitálních mikroskopů – hlavně chromatické aberace (fialové zabaravení na hranách).

Také šum není tak agresivní jako na levnějších digitálních mikroskopech a lupách z AliExpressu a fotografie nevypadají jako omalovánky z nejlevnějšího fotoaparátu.